相機漂流記 台日視訊相見歡

2018年03月31日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

日本女大學生椿原世梨奈2年多前在石垣島遺失潛水相機，宜蘭縣岳明國小淨灘拾獲，透過網路傳播找到失主，30日在日本富士電視台牽線下，椿原與岳明國小學生視訊，椿原透露，相機之所以會弄丟，是因為當時為救人才遺失，並相約6月來台與學生見面。

岳明國小是在27日舉辦淨灘，五年級學生何兆恩在海邊撿到布滿藤壺的防水殼，防水殼裡是Canon G12數位相機，為了找到失主，導師李公元用臉書公布部分相片，引起網友廣大回響，短短30小時就聯繫上相機的主人、東京上智大學外國語學部英語學科3年級椿原世梨奈。

日女大生遺失相機，在相隔900多天後被發現，引起日本媒體的關注，在富士電視台牽線下，昨安排椿原世梨奈與岳明國小學生視訊，雙方首次見面後，椿原說，沒想到2年前遺失的相機，還會在台灣被找到，不論是學生或老師，都非常謝謝。

椿原世梨奈好奇地問何兆恩，當初是在哪種情況下發現相機？何兆恩說，淨灘時從遠處看到一個小盒子，撿起來後原本要丟進垃圾袋，但一拿起來感到沉甸甸，仔細檢視才發現裡面裝了1台相機。也有學生好奇地問，為什麼相機會弄丟呢？

椿原世梨奈說，潛水時同行的朋友氧氣瓶出了問題，為了救人，在一陣忙亂下不曉得相機弄丟了，等到將朋友救回岸上，才驚覺相機不見，回到海上找了15分鐘，但不知道相機究竟是沉下去，還是浮在海上，眼見茫茫大海，覺得沒機會找回相機，只能放棄。

她說，相機弄丟讓她覺得很對不起爸媽，因為相機裡不只有潛水照片，還有很多與家人的紀念照，因此能在遺失2年後被找到，真的是非常謝謝。師生們邀請椿原來台時，一起到海邊淨灘、到蘇澳泡冷泉，椿原期待早日能跟大家見面。

(中國時報)