萬金友善稻作 邀學童插秧學食安

萬里、金山地區休耕地變身友善耕地，成為孩子學習的最佳場所。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

農業局輔導萬里、金山地區休耕地，打造友善田園區，26公頃友善稻作配合節氣，30日開始插秧，當地農友邀請在地學童一起體驗農事，讓小朋友了解友善耕作對環境的影響，珍惜粒粒皆辛苦的盤中飧。

農業局表示，市府從2015年推動「友善田園區域計畫」，宣導友善耕作及廣邀年輕農友加入耕作行列，金山友善田園區域農地面積從2016年6公頃，到2017年提升至22公頃以上，老舊農村重獲新生。

農業局說，今年萬里加入友善稻作計畫，友善稻作面積已達到26公頃，共38位農友參與，農業局也輔導媒合友善耕作推廣團體的「彩田公司」，與當地農友契作，有助農友收益。

30日插秧活動，共有來自金山幼兒園將近70位的師生及家長參加，農友指導小學童插秧的方法與說明稻子生長過程，讓小朋友了解餐桌上米飯如何生產，大伙玩得特別起勁。

青農楊新基家族世代務農，退伍後有感父親年紀漸漸增長，接手種稻與甘藷，更協助萬里金山農友代耕。他說，對家鄉土地有一份守護的使命感，希望透過活動從小紮根，讓小朋友認知土地關懷，進而重視食安，且學到良好的食農知識。

農業局長李玟說，新北友善田園區域，從原有的雙溪、金山，已擴展到萬里區與北海岸農村再生社區等，除相關講習及技術指導，也提供有機肥料及廢耕地活化的補助，希望有更多的農友加入友善耕作的行列。

(中國時報)

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