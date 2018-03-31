促成產業升級 苗縣府推一把

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政府爭取經濟部輔導宸鼎生技公司，以二砂糖精餾95％食用酒精，連下腳料醪液和二氧化碳也能充分利用，成為綠色循環產業，2004年開放酒精進口後是全台唯一大量生產食用酒精的大廠，產程正申請專利中，未來計畫加入有機肥料生產，嘉惠縣內農業用途。

縣府工商發展處長黃智群指出，地方型SBIR推動計畫，不僅直接促使產、官、學合作，自2011年起每年輔導的企業案件和補助金額都逐年增加，也是促進產業升級的關鍵，至2017年已核定補助74家中小企業，大幅提升競爭力。

宸鼎公司2015年進駐育達科大創新育成，翌年獲SBIR計畫補助，在教務長龍清勇技術指導下，成功研發再生燃料相轉換汽化裝置及生物創新發酵技術，獲得工研院創新績優廠商，通過台灣與大陸的專利申請，並取得執照成為全台唯一高濃度食用酒精生產線。

龍清勇指出，近15年來台灣食用酒精都仰賴進口，宸鼎公司是第一家自製自產食用酒精的廠商。

縣長徐耀昌30日參訪宸鼎設備與製程，董事長紀政孝感謝縣府的協助，讓該公司能夠突破技術，成為全台唯一自製出產高濃度食用酒精的產業，而且整個製程完全不會產廢棄物，是高附加價值，目前正透過縣府工商發展處協助覓地，規畫擴建第二廠區，徐耀昌允諾全力協助，促成產業升級。

(中國時報)