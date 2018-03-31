促成產業升級 苗縣府推一把

苗栗縣長徐耀昌（右）視察宸鼎生技為精釀酒精，與董事長紀政孝合影留念。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府爭取經濟部輔導宸鼎生技公司，以二砂糖精餾95％食用酒精，連下腳料醪液和二氧化碳也能充分利用，成為綠色循環產業，2004年開放酒精進口後是全台唯一大量生產食用酒精的大廠，產程正申請專利中，未來計畫加入有機肥料生產，嘉惠縣內農業用途。

縣府工商發展處長黃智群指出，地方型SBIR推動計畫，不僅直接促使產、官、學合作，自2011年起每年輔導的企業案件和補助金額都逐年增加，也是促進產業升級的關鍵，至2017年已核定補助74家中小企業，大幅提升競爭力。

宸鼎公司2015年進駐育達科大創新育成，翌年獲SBIR計畫補助，在教務長龍清勇技術指導下，成功研發再生燃料相轉換汽化裝置及生物創新發酵技術，獲得工研院創新績優廠商，通過台灣與大陸的專利申請，並取得執照成為全台唯一高濃度食用酒精生產線。

龍清勇指出，近15年來台灣食用酒精都仰賴進口，宸鼎公司是第一家自製自產食用酒精的廠商。

縣長徐耀昌30日參訪宸鼎設備與製程，董事長紀政孝感謝縣府的協助，讓該公司能夠突破技術，成為全台唯一自製出產高濃度食用酒精的產業，而且整個製程完全不會產廢棄物，是高附加價值，目前正透過縣府工商發展處協助覓地，規畫擴建第二廠區，徐耀昌允諾全力協助，促成產業升級。

(中國時報)

萬金友善稻作 邀學童插秧學食安 BMI低於正常值 當心猝死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。