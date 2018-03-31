同理心陪伴 60志工大愛感人

第八屆閃亮志工（由左至右）李淑君、馬貴華、松子均、丁貞嘉。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

「災難現場家屬的焦急與徬徨，讓人感到心疼與不捨，幫助他們是我當下唯一想做的事。」獲新北市第八屆閃亮志工「耕耘獎」的社會局社工督導馬貴華，曾參與賀伯、921、八仙塵爆等重大災害，她說，用心陪伴傷亡者及家屬，心理重建是她堅持的信念。

社工表揚頒獎典禮30日舉行，來自公私領域60位善心優秀社工獲獎，他們長年在社會各角落默默付出與辛勞，像是李淑君對性侵害被害人的救助、丁貞嘉關懷偏鄉遲緩兒童、松子鈞建立弱勢原住民自信、馬貴華陪伴災害傷亡家屬走出傷痛。

社會局督導李淑君在家暴中心服務16年，她說，每個家暴與性侵被害人的身心都是殘缺受傷，只有用同理心去感同身受他們的痛苦，才知道怎麼去幫助他們，也因整合資源整合提供協助，獲頒「努力不懈獎」。

「火力十足獎」由亞東醫院社工師丁貞嘉拿下，她最喜歡《瑪利亞的天使》這首歌，哼著歌曲的旋律，總讓她心情平靜，內心充滿喜樂。她說，每個孩子都是天使，遲緩兒先天殘缺讓人不捨，因此，她深入偏鄉推動「早療到宅服務」，全心全力為遲緩兒童付出。

「原住民站起來！」獲頒「新秀獎」的松子鈞，來自布農族村落，目前在家扶基金會新北市分事務所服務，他認為，城鄉資源分布不均，原住民家庭身處弱勢，擔任社工1年多致力「家庭經濟扶助方案」，以原住民的思考出發，利用資源連結、重新建構原民家庭自信，穩定弱勢家庭的經濟。

副市長呂衛青致詞肯定社工在兒少、婦女、老人、身障領域的努力，讓許多弱勢族群及家庭適時獲得幫助，就連災難發生，社工更在第一時間就位，協助災民取得最好最多的資源與照顧，希望社會各界能多給社工支持、鼓勵。

(中國時報)

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