百工師傅志工團 深入偏鄉傳愛

2018年03月31日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2017年由屏東縣各工會組成的百工師傅志工團，成員包括縣內油漆、木工、泥水工及裝潢專長的業界師傅，利用工作之餘走入偏鄉小巷，協助弱勢家庭修繕房屋，盼盡己之力讓愛心傳遞。

目前擔任志工團團長的屏東縣營造職業工會理事長王英吉指出，許多勞工朋友都是經濟弱勢才從事粗重工作，尤其是危險性高的高空作業，稍有閃失不是賠掉生命就是終身傷殘，當這些人面臨人生困境時，要讓他們知道有人感同身受的與他們站在一起。

百工師傅志工團接手的第一件案子就在恆春，當時一名陳姓鐵工施工時不慎從屋頂跌落，嚴重傷及脊椎、終身都得靠輪椅代步，工會到住家探訪發現，陳男家境不好且受傷當下沒有勞保，屋內包括廁所、浴室都因輪椅無法通行亟待改善，於是志工們各展所長，幫他裝設無障礙設施。

事後案主也轉介社會處連結社會資源協助，王英吉強調，這些動作其實就是要這名年輕勞工知道，他不是自己「一個人」，還有一群人跟他站在一起面對未來；不少志工不僅利用下工做善事，甚至出錢又出力，看了相當感動，目前成員超過50人，還在持續增加。

屏縣府勞工處長林德輝指出，屏縣百工師傅志工團成立主要是希望受限經濟能力、無法享有基本居住生活品質的職災勞工與社會弱勢家戶，透過民間與政府力量提供生活上必要協助，讓社會溫暖不斷。

(中國時報)