百工師傅志工團 深入偏鄉傳愛

屏縣自發性籌組百工師傅志工團，各師傅發揮專才為弱勢家庭修繕房屋。（林和生翻攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

2017年由屏東縣各工會組成的百工師傅志工團，成員包括縣內油漆、木工、泥水工及裝潢專長的業界師傅，利用工作之餘走入偏鄉小巷，協助弱勢家庭修繕房屋，盼盡己之力讓愛心傳遞。

目前擔任志工團團長的屏東縣營造職業工會理事長王英吉指出，許多勞工朋友都是經濟弱勢才從事粗重工作，尤其是危險性高的高空作業，稍有閃失不是賠掉生命就是終身傷殘，當這些人面臨人生困境時，要讓他們知道有人感同身受的與他們站在一起。

百工師傅志工團接手的第一件案子就在恆春，當時一名陳姓鐵工施工時不慎從屋頂跌落，嚴重傷及脊椎、終身都得靠輪椅代步，工會到住家探訪發現，陳男家境不好且受傷當下沒有勞保，屋內包括廁所、浴室都因輪椅無法通行亟待改善，於是志工們各展所長，幫他裝設無障礙設施。

事後案主也轉介社會處連結社會資源協助，王英吉強調，這些動作其實就是要這名年輕勞工知道，他不是自己「一個人」，還有一群人跟他站在一起面對未來；不少志工不僅利用下工做善事，甚至出錢又出力，看了相當感動，目前成員超過50人，還在持續增加。

屏縣府勞工處長林德輝指出，屏縣百工師傅志工團成立主要是希望受限經濟能力、無法享有基本居住生活品質的職災勞工與社會弱勢家戶，透過民間與政府力量提供生活上必要協助，讓社會溫暖不斷。

(中國時報)

克服併校學習障礙 模範生謝師 交大電機 首辦系友電競聯誼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。