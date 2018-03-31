2018年03月31日 04:10 中國時報 主筆室

中選會委員會議審核通過前奧運選手紀政所提「以台灣（TAIWAN）為全名申請參加所有國際賽事及2020年東京奧運會」，將是超級災難的開始，不但可能重傷國人參加國際賽事的機會，「正名制憲」擦邊球的實質意涵更有違憲的疑慮，而且可能造成兩岸磨擦檯面化的後果。

首先，必須譴責中選會斧鑿極深的護航行徑。奧運公投案明顯存在諸多疑義，中選會理應以聽證方式徵求各方意見，以釐清爭點，而不是直接放行。按中華民國憲法，我國國名為中華民國，該提案主張以「台灣」為名稱參與國際賽事，是否有偷渡「更改國名」的政治企圖、有無踩法理台獨紅線的疑慮，都需要釐清。亦有人主張，我國是以「中華台北」為名參與國際賽事，也不是用「中華民國」，更改奧會名稱不涉違憲與否，此說亦非無的放矢。正因為存有爭議，就應該舉行聽證會釐清。

該公投主文也有文意矛盾的問題，既以台灣名義申請參加「所有國際賽事」，卻又特別標出「2020年東京奧運」？倘若公投案通過，是僅適用「2020年奧運」，還是以後所有奧運都必須以台灣名義申請參加。若「所有國際賽事」都申請以台灣名義參加，可以預見，在今日國際現勢下，必然會遭到國際賽會拒絕，那麼，我國還可以再用「中華台北」的名義參加嗎？

凡此，都是本提案應該釐清的爭點，中選會卻因該案為獨派發起，就怯於在程序上把關，而草率通過審核，卻對國民黨所提，主文文意相對清楚且無矛盾的「食安公投」，要求進行聽證，企圖從程序上拖延。中選會明顯是「選擇性濫權」，這也是一種政府濫權。

更嚴重的是，該公投案上路後將引發政治海嘯。奧運公投可謂2008年民進黨推動「以台灣名義加入聯合國公投」的複製品，當年《公投法》尚有投票率過半的高門檻，最後該公投得到35.82％投票率，遭到否決。但這一次紀政等人提出的奧運公投，政治衝擊將遠大於2008年入聯公投。2017年民進黨全面執政後，率先修正《公投法》大幅降低通過門檻。現制只要有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額25％以上，即為通過。以綠營現有政治動員能力，讓有效同意票達投票權人總額25％並不困難。奧運公投一旦通過，將立即帶來體育與兩岸兩大災難。

第一，依《公投法》，本公投屬於「重大政策之創制或複決」，通過後對政府具有強制拘束力，須由總統或權責機關為實現該公民投票案內容做必要處置。換言之，政府必須向各國際賽會提出以「台灣」名義加入之申請，這將牴觸我國與國際奧會簽署的《洛桑協議》。在該協議中，中華奧林匹克委員會同意以「中華台北CHINESE TAIPEI」名義參與奧運和相關國際運動賽事。以目前台灣所處的國際現實，違反協議的後果不難想像，台灣所有的運動選手都將成為這個變相正名公投的祭品，被摒除於所有的國際賽事。很多人可能已經遺忘，1976年蒙特婁奧運及1980年美國冬季奧運，台灣兩度因名稱問題而被迫退出，淪為世界運動孤島，對體育選手及國人而言，都非常痛苦，歷史切莫重演。

第二，民進黨政府不能藉口「民間提案」而撇清責任，《公投法》是民進黨主導降低門檻的，奧運公投也是民進黨執政下的中選會曲意護航審核通過的。對大陸來說，今時兩岸關係嚴峻但未衝突，是因為民進黨沒有踩上法理台獨紅線。此案一旦通過，跨過紅線後的政治風暴將由全民承受。不過，看起來民進黨決心護航到底，兩岸情勢將更險峻。

綠營和獨派發動政治狂飆，只剩下一股力量堪當煞車皮自救救台，國民黨或許軟弱，藍營卻不乏反台獨的仁人志士。當此重要時刻，當有責任發動、結合所有不忍見台灣被綠營捲進深淵的「反台獨力量」出來聲討、反對踩上法理台獨紅線，形同體育自殺、政治自殺的可怖公投。

預期奧運公投將可通過第二階段門檻成案，並綁年底大選投票，鑒於新《公投法》已取消投票率門檻，「不投票策略」無從達成抵制效果。於今之計，藍營有志之士及關心台灣前途的反台獨力量，應對奧運公投採取攻勢策略，反向動員選民投下「反對票」，讓「不同意票數多於有效同意票數」。尤其藍營候選人，應將「反奧運公投」納入競選活動主要策略，鼓動選民投下反對票。

(中國時報)