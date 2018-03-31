2018年03月31日 04:10 中國時報 主筆室

「新來的妹子」、「我想找個人陪我，你願意嗎？」看到這樣的廣告用語，再對照兩位嘟著嘴、著軍服的正妹，這是最近網路瘋傳的募兵文宣，如果沒註明出處是陸軍八軍團，十之八九會被聯想是制服酒店大玩情趣cosplay。

兩位嘟嘴正妹是如假包換的國軍士官兵，如此性暗示的募兵文宣，還沒募到一個士兵，其中一位女士官就遭色網友性騷擾。女士官表明非常不舒服，吶喊保防官介入！

女士官為了募兵成效，嘟嘴扮俏模樣，情有可原。該檢討的是國軍募兵成效差，國防部不從政策面檢討規畫，通盤解決募兵困難的問題，卻一味把壓力轉嫁至基層，基層為拚績效，類似爭議只會一再發生。

國軍官兵編制員額19.6萬人，按國防部評估，部隊若要維持有效戰力，兵員應達編制員額的9成，大約17萬多人，目前志願役人數缺口近2萬人，愈基層短缺愈嚴重。這也是國軍幾乎總動員，上下拚命招募宣傳的原因，營長都親自外出發送宣傳單。

募兵壓力沉重，成效卻一直不彰，原因不外乎當兵不自由、待遇誘因不足、年金改革效應、軍人職業生涯不具吸引力等。國防部應釜底抽薪，想出一套能說服年輕人從軍的精巧行銷，而不是一股腦以新媒體網路行銷，明示、暗示鼓勵基層單位走偏鋒玩網路文宣，連seafood扮相募兵都冒出來了。

兩位正妹女士官扮俏吸引年輕人，錯不在想法，而是策略。找俊男美女年輕軍士官代言募兵，絕對會是吸睛焦點，但國軍任務是捍衛家園，這是莊嚴神聖的志業，代言必須要有吸引力，而不是製造話題，反而成了負面文宣！

(中國時報)