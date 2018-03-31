自動安全停機 難唬弄民眾

2018年03月31日 04:10 中國時報 卓亞雄

蔡政府為避免815大停電重演，不惜挨批「非核家園」髮夾彎，下令核二廠2號機重啟併聯，沒想到才24.5個小時就掛點了。98.5萬瓩裝置容量的這個大傢伙中看不中用，戲耍因「燃煤之急」焦頭爛額的蔡政府，也讓民眾瞠目結舌，但官員絕口不說「跳機」，反而糾正民眾該說「自動安全停機」，意指沒啥事啦！

官大學問大！「自動安全停機」意味是設計、預知的狀況，沒什麼好大驚小怪。但讓人不解，既然是安全停機，為什麼第一時間官員趕著向蔡總統、賴揆報告？相關官員又何必赴立法院專案報告？之前經濟部長沈榮津在國會拍胸脯發豪語「出狀況就辦人」，難道是敷衍立委們的？

官員也告訴小民們，核電廠很多測試項目必須上線併聯才能做。但萬一是飛機呢？難道新型飛機載滿客人上到高空才做動態測試嗎？萬一「自動安全停機」怎麼辦？這其中的主角之一原能會的角色被各界輕忽了。核二2號機重啟需經原能會審核，確認整備無虞，發給運轉許可後才能重啟併聯。如今發生「自動安全停機」了，在回應外界責任追究時，謝曉星主委毫無愧疚地說：「沒發生核安問題，不知道要負什麼責任？」

只要有常識就知道，如果之前每天運動，超過600天廢弛不動後，突然奉派上陣比賽，賽前總得先到操場走幾圈，讓肌力回到一定程度後，才能上場加速跑。停擺近兩年的核二2號機能不能重新上陣，教練得做判斷，「謝教練」不能說人沒休克他就沒責任。

這麼多年來，從車諾比、福島等嚇人的核能事故發生後，民眾對核安管制也有一定的認識了。美國核能管制委員會（NRC）作風霸氣；曾承受福島核災傷害的日本，原子能規制委員會（NRA）也敢大膽地同意老核電廠重啟運轉，關西美濱核電站3號機不但獲准重啟，還延役20年。而我們的原能會官員只安全做官，看不出積極管制的作為？

不管「自動安全停機」是劇本預設的情境，或是電力單位措手不及的問題，官員應誠實向社會說明。畢竟核二2號機事關國內供電狀況，民眾有權知道今年夏天是不是還有電可吹冷氣、看電視？

本來核二2號機重啟，讓電力相關官員燃起一線希望，以為今年可以克服815夢魘了，未料馬上跳機，讓他們自己也嚇著了。雖然嘴上沒事地說「自動安全停機」，但台電、經濟部內部要花幾個月提出檢討報告，這說明停機當然是重大事故；之後等原能會再同意重啟動時，得膽顫心驚地保證不會再次「安全停機」。但等到核二2號機下次再通過所有程序啟動前，不知道815停電事件會再上演幾次？

缺電不是蔡政府拍胸脯保證不缺就沒事了，因應缺電惹出的深澳電廠環差風波，行政院長賴清德冒出一句「乾淨的煤」，試圖含混闖關，這其實與此次所謂的「自動安全停機」是同一回事，意圖循官大學問大的老思維唬弄民眾，掩蓋問題，只想把眼前的難關混過去就好。

但這類「官話」，在民智未開的時代或許還管用，在知識爆炸的21世紀，官員還以為官話可以壓民，可以掩飾真相，那可就太不上道了。

(中國時報)