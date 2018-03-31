陸梵友好 長期有利兩岸

2018年03月31日 04:10 中國時報 鄭家慶

2013年3月13日當選羅馬天主教教宗的方濟各，是首位出身拉丁美洲的教宗。2014年8月14日教宗方濟各抵達南韓訪問，啟程前以接受媒體專訪的方式，透露在就任教宗後3天便致信3月14日剛當選中國國家主席的習近平並獲回信，試圖說明雙方存在聯繫的管道。當教宗專機飛越中國領空時，方濟各按照教廷禮儀，向中國領導人與人民發送了問候電報，自此陸梵恢復邦交的風聲不斷。

教宗方濟各上任後，以「和解」為主的對外基調，不僅與俄羅斯東正教宗主教基里爾一世在古巴會晤，此為兩教在1054年分裂後領導者的首次會面，他上任後也數次公開表示訪問中國的意願，更表示只要中國發出邀請，他可以立刻到訪，中國雖沒直接回應，但對於陸梵關係間的關鍵歧見確實逐步與教廷達成共識。

主教任命問題始終是北京與梵蒂岡之間的爭議，1957年成立的中國天主教愛國會為大陸官方的宗教管理組織，但愛國會獨立於梵蒂岡管轄外，所有神職人員皆「自行祝聖」，非由教宗任命，導致陸梵關係始終無法正常化。

日前傳出梵蒂岡要求兩位教廷認可的合法主教讓位給中國自選的官派主教，再次引發陸梵可能恢復邦交的議論。事實上，香港樞機主教湯漢近年一再撰文指出，陸梵就主教任命的問題達成初步協議，並透露教宗可望擁有主教任命的最終決定權。但對天主教信徒而言，真正的爭議不在於主教任命的過程，而是任命後對天主教在大陸實質發展的影響。

過去梵蒂岡為了維持教會在集權國家內的運作，選擇與當地政權合作，但教廷妥協卻讓當地教會全盤陷入集權政權的控制。當前外界認為教廷面對陸梵關係改善的盲點在於，教廷以為藉由形式上的妥協，可促使中國簽署相關協議，而憑著相關文字協議的保障，天主教在大陸的發展就能獲得一定程度的實質保障。但問題是，在共產黨無神論的基調中，中共政權如何合理化陸梵協議及如何面對後續對內部其他宗教的示範效果，才是大陸對相關協議的最大考量。

面對大陸日益擴大「一個中國」原則的適用範圍，兩岸在國際空間上原本「官民有別、政經可分」的界線已逐漸模糊。面對陸梵關係的改善，當前勉強與大陸維持在「冷和」關係的台灣，雖不至於立即失去在歐洲唯一的邦交國，但對台灣人民情感上而言確實是種傷害。不過若因此使天主教所追求的價值能觸及大陸人民的內心，進而改變大陸對西方價值的看法，長久而言，對兩岸關係的發展也非全然負面。（作者為台灣歐洲聯盟中心執行長）

(中國時報)