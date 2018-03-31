2018年03月31日 04:10 中國時報 葉毓蘭

6年前，一名在美國攻讀博士的台灣學生，因涉嫌在網路上持有及散布兒童色情圖片，被聯邦大陪審團起訴，面對的是5到30年刑期的重罪。這個博士生才27歲，又是在美國最頂尖的學府攻讀博士，原本前途無量，卻剛好在美國嚴打對兒童性侵時踩到紅線，原本光明的前途立刻黯淡下來。

當時國內輿論有為這名蔡姓博士生叫屈，因為在台灣，《兒童及少年性交易防制條例》（現已正名《兒童及少年性剝削防制條例》）只處罰「拍攝、製造」兒少色情圖片者，持有不罰；但歐美國家都主張，這些「純欣賞」的需求會造成供給者獵捕兒童的動機，持有兒童色情圖像也會誘發性犯罪。

美國有研究發現，超過一半的兒童性侵犯曾持有兒童色情圖片。美國法令因此重罰持有兒童色情資訊的行為。因此2003年之後，聯邦在各州成立專責小組，嚴打網路兒童色情與性侵兒童的犯罪。蔡姓博士生在網路上散播兒童色情圖片，當然被認為罪無可逭！

這次孫安佐事件也一樣。在美國人上街抗議政府對槍枝管制的不作為，造成槍擊頻傳，年輕人哀嚎無法安全成長的敏感時刻，孫安佐竟大談到校開槍，才會引發軒然大波。而美國警方更因孫安佐曾向同學炫耀自己擁有子彈、軍事裝備，並「用學校iPad查詢如何購買AK-47及AR-15步槍」，以及曾在網上po出手持火焰噴射器的影片，才會以幾乎等同於反恐的等級處理本案。

孫案踩到的另一個紅線就是移民與恐攻的關聯。有律師建議可以用孫安佐到美國不過幾個月，還有文化差異來做為脫罪之詞，恐怕又太天真了。姑不論911恐怖攻擊的劫機者有多名是以學生簽證入境的移民，嗣後，2007年維吉尼亞理工大學校園槍擊案兇手是南韓移民、2013年波士頓馬拉松爆炸案的主嫌是車臣移民兄弟檔；而川普強調移民的終極審查制度時，特別提及2016年奧蘭多夜店槍擊案與2015年加州聖貝納迪諾槍擊案的共同點是，同為「移民或移民的子女」製造的。去年年底，紐約連續發生兩次恐攻事件，萬聖節恐攻的兇嫌來自烏茲別克，時代廣場爆炸案的主嫌來自孟加拉，都是年輕的移民。

台灣人很幸福，一本護照可在很多國家享受免簽。但在恐攻與移民有密切關聯之下，美國已決定要採取「終極審查」，即使免簽，也必須在入境美國時，被要求交出手機或社交網站的密碼等個人資料，若不配合將不被允許入境。

台灣的父母在埋頭苦幹，努力賺錢送孩子出國時，還是要抬頭看看外界的時局，才能幫助孩子趨吉避凶！（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)