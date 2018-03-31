2018年03月31日 04:10 中國時報 周威廷

軍人年金改革預計跟公教脫鉤，樓地板可能訂為38990元，但與軍人同質性極高的警察卻仍維持32160元，使得基層警察更覺得受到貶抑。

政府基於軍人的特殊性，對退休金有較寬裕的考量，我們樂觀其成，但希望對警察也能保持衡平性原則，尤其警察與軍官相同，從警前須至官警兩校接受嚴格訓練，甚至較軍人多一層國家考試。警察在承平時期死亡率也比軍人高，退休員警平均死亡年齡為69.76歲，較國民平均死亡年齡75.84歲少了6.08年；若將在職與退休警察合計平均死亡年齡為62.49歲，更低得令人心酸。警察以生命捍衛治安，在政府眼中軍警竟有差別待遇，以致基層警察相對剝奪感與屈辱感紛紛爆發。

此外，警察能至65歲退休者畢竟是少數，大多數基層員警是在50至55歲退休，若至30餘歲始從事警職，僅能領樓地板的待遇，且無像軍人的輔導轉業機制，因此提高警察的退休金樓地板與軍人相同，應是起碼的人道考量。

如果政府始終漠視警察與軍人的同質性，終將迫使警察遇到治安狀況時紛紛「向後轉」以表達抗議。「沒有治安，沒有國安」，希望年改會與立委能在修改軍人年金時併案修改警察人員的樓地板為38990元，除有利於年底的選舉外，更能穩定警心。

退輔會主委邱國正引用美國總統林肯的話：「不能以殲滅富有的人，代表我們幫助貧窮」，同樣地，「不能以貶抑警察，代表我們重視軍人」。拉齊警察和軍人的年改樓地板金額，是基層員警最卑微的要求。「不要逼警察向後轉！」方為警察之幸，國家之福。（作者為國道公路警察局前局長）

(中國時報)