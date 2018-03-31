蔣勳雲淡風輕 只專注不貪心

2018年03月31日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「有時候專注真好，只看一張就夠了！」蔣勳自言，年輕時在巴黎，巴不得在各大美術館、博物館裡從早看到晚，看遍各大名畫，覺得那是一種奢侈；然而如今的他，走進奧塞美術館，避開人群只看竇加一張小小的粉彩畫，便覺得好奢侈。「有時候，就想找回人身上這一點小小的奢侈：雲淡風輕。」蔣勳分享自己在雲門劇場展出的油畫《雲淡風輕》的心情註腳。

蔣勳表示，2014年在池上駐村時，每日晨起散步，在池上這樣位於海岸山脈與中央山脈的縱谷間，「清晨的日光像舞台上的投射燈照射著大山，像是有股神祕的力量，呼喚著我走進山裡尋找什麼。」

蔣勳舉出，塞尚花了20年的時間，天天背著畫架面對著聖維克多山；黃公望從82歲到86歲去世前，就只畫富春山水。

「一個人其實沒有能力把一生視覺上所有東西都記錄下來，最後就是專注。」他自問：「能否專心看一片風景20年？能否專心面對那座山或那條河，用20年時間留下我和它的對話關係？」而放下貪多的心，他認為《雲淡風輕》正是當時在日出日落、春生夏長之間，自己的內在自然共同呼吸的專注過程。

蔣勳也不諱言，追求快速的現代人，專注成為愈來愈難的課題，「但塞尚、黃公望就在那裡，或許人類文明裡的天長地久，就在那裡。」蔣勳有感，如今或許是人類面對孤獨、面對AI時代的關鍵時期，但他樂觀地相信正因為AI做不到「犯錯」，而人性卻是「了解會犯錯且可以在犯錯裡慢慢修正」而有了更好的可能性。

「在東海美術系17年沒有任何學生被記警告。」蔣勳回憶當年，自己的教學理念便是希望學生該犯的錯就在學生時期犯完吧！甚至一度有學生展現絹印技術好，偽造了校長的停車證，差點被送到警局。但蔣勳堅持「學生的錯要讓他慢慢在人生中糾正，才是教育」，他也堅信教育必須要有面對他人犯錯的耐性，一如每個人面對自己的犯錯或孤獨。

(中國時報)