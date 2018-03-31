不讀書俱樂部 書店裡談人生

音樂劇《不讀書俱樂部》以書店為場景，但劇中主人翁們大都不讀書。（C Musical提供）

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中國時報
／台北報導

曾獲韓國大邱國際藝術節特別評審獎的台產音樂劇《不讀書俱樂部》，將在台重演。導演陳大任表示，這齣戲從最初以一間台灣書店為舞台，歷經韓國、上海等地巡演，音樂編曲、舞台規格也跟著升級，變得更為豐富，今年也將再推第2集。

陳大任表示，這齣戲是始於他和一群演員好友們的音樂劇夢想，故事也是集體發展，「劇情內容從大家的生活故事出發；演戲的舞台，也從書店裡的小空間，發展到劇場舞台。這次在台演出版本，特別找了近年跨足劇場和流行樂界的周定緯擔任主演。」

《不讀書俱樂部》描述一名到德國留學的音樂學子，因為女友和他分手，情傷之餘，留學只得中斷，他回到台灣，買下和女友的定情書店，日復一日等待女友歸來，卻也因此結交一票好友。音樂則由張芯慈和張文翰兩人聯手打造。

雖然場景設定在書店，但是劇中主人翁們卻大都不愛讀書，因為他們手中已有一本反覆閱讀的書，名為「人生」。陳大任表示，書店在戲裡、戲外的寓意，都像是一個世外桃源，「或許這間書店很狹窄、很雜亂，但卻是一個溫暖的空間，劇中的一群人，就在這裡相聚，試圖解決他們人生裡的難題。」

陳大任1980年生，畢業於北藝大戲劇所，在踏入劇場之前，他畢業於交大資工系、資工所，也曾短暫於台大資工博士班就讀，現任職於美國Google工程師，為了這齣戲重演，專程返台。

(中國時報)

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