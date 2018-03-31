薩洛玩混搭 數位月光＋雜技舞蹈

2018年03月31日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

法國印象派作曲家德布西的《月光》被公認是法國鋼琴曲目中最具魅力與最受歡迎的樂曲之一，既優雅又浪漫，並出現在熱門電影如《暮光之城》、《瞞天過海》中成為重要配樂。被譽為法國「詩人鋼琴家」的薩洛今年以數位單曲形式灌錄德布西《月光》，向德布西逝世百年致敬。

薩洛說，德布西的月光創作於1890年，但在1905年發表，剛好跨越兩個世紀，「所以我把《月光》視為一首道別的曲子，在向一個時代的結束道別。」

薩洛說，這首曲子出自《貝加馬斯克組曲》，而這首組曲是更久遠的過去所給予的靈感所創作的，「德布西的靈感來自於過去巴洛克法式舞曲像《小步舞曲》或是《快步舞》。」薩洛認為，德布西的音樂本質有著宇宙觀，「這首作品擁有完美的曲式，它的詩意、完美的和諧而呈現出的純粹、如歌般的旋律，《月光》顯而易見在大自然裡流動著，一點都不違和。」

為了讓德布西《月光》有時代新意，薩洛還找來與法國雜技舞蹈家尤安．布爾喬瓦合拍MV，以「跌倒／墜落」為中心主題，試圖在人體跌倒或墜落的瞬間速度感中，呈現出肢體的多樣變化性，並與德布西《月光》的靜謐與澄澈感呈現出一種聽覺與視覺上的反差。

薩洛說，他很仰慕布爾喬瓦，「過去我們曾經合作史卡拉第的《鋼琴奏鳴曲》，他們不但跳彈簧床，還一度彈跳到鋼琴上，這讓我印象深刻。這次要錄《月光》，我就想到了布爾喬瓦，他跟我一樣，也是一個夢想家。」影片上傳至今已經有超過4萬人次點閱。

(中國時報)