老蕭31歲生日感冒攪局

老蕭昨31歲生日在工作中度過。

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中國時報
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歌迷買下公車廣告分享老蕭生日喜悅。

蕭敬騰（老蕭）30日迎接31歲生日，低調的他曾多次告訴粉絲不要為他花錢買禮物，但為迎接歌王生日，歌迷們追隨偶像善心，集資近15萬台幣善款及142包各10公斤的飼料，以老蕭名義捐款給流浪動物緊急救援協會等救助單位，還有粉絲掏腰包買下公車廣告，將老蕭生日喜悅分享給大家。

老蕭生日前一天還在趕拍驚悚片《魂困西門》，一個下午就連收5個蛋糕，老蕭難忘表示：「生日還沒到，願望就已經快許完了！」他去年生日豪砸3500萬買勞斯萊斯房車犒賞自己，今年卻忙到沒時間慶生，他的經紀人Summer說：「身旁好多工作夥伴送他東西，他一邊感動又一邊責備大家，覺得自己什麼都有了，不希望大家破費，真心只求大家都平安健康。」

〈百里守約〉上架

近期老蕭為拍片、新專輯及演唱會蠟燭多頭燒，日前不慎感冒，昨搭機飛深圳工作，在候機室躺臥沙發休息時，機場人員貼心送上生日蛋糕；對於老蕭健康狀況，Summer說：「醫生說沒事，多喝水、多休息，不是太嚴重，真的只是小感冒，感冒疲倦正常。」預計2周康復。

老蕭為遊戲「王者榮耀」所打造的主打歌〈百里守約〉昨數位上架，他當初一收到廠商邀約毫不考慮就答應，不僅親自作曲，還邀「獅子合唱團」團員鄒強作詞、編曲，唱出守護搖滾的初心。

(中國時報)

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