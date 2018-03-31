BCW揪健志 玩命拍MV

2018年03月31日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

BCW近期忙著準備新專輯，但求好心切的他還因此被操出病來。

新人饒舌歌手BCW這幾個月勤跑校園、商演，出道半年就接滿100場演出，唱酬三級跳，總計進帳超過百萬元，他也趁勢展開大陸夜店巡迴演出，還定下「十年收入」養成計畫，誓言要認真工作，存款以「8個零」為目標。

BCW近日和師兄、玖壹壹成員健志攜手合作新歌〈TRAP BAG〉，MV導演特別找來越野摩托車助陣，摩托車就在兩人身旁近距離展現特技，BCW笑說：「有一幕簡直用生命在拍，摩托車在我面前耍特技，然後輪胎捲起地面石頭，直接往我身上噴。」

IG大方曬女友

MV中2人站在6層樓高的貨櫃上拍攝，被問是否有懼高症？BCW以硬漢口吻表示：「我沒有懼高症，不擔心這問題。」兩人這次合作愉快，玖壹壹團長成員春風聽了新歌也給予極高評價，打趣說：「乾脆你們兩個組團好了！」

BCW忙著準備新專輯，還交出數十首Demo，但他每首歌都要苦思編曲、歌詞等細節才要進錄音室，忙到日夜顛倒，重感冒數周才痊癒。他日前到日本旅遊，在IG大方曝光女友照片，被春風誇「真男人」，私下是否會做浪漫的事？BCW說：「我是不過節的人，我是過日子的人，不知道什麼叫做浪漫，我喜歡不那麼刻意，不會在特定的日子逼自己做特定的事。」

(中國時報)