女兒道恭喜劉真：巧虎教的

2018年03月31日 04:10 中國時報 報導林彥君

國標舞女王劉真和辛龍婚後育有2歲女兒霓霓，日前她帶女兒參觀「歡迎光臨 可愛巧虎島特展」，出發前她對女兒說：「我們要去參觀巧虎的家哦！」讓女兒好興奮，霓霓最喜歡展區裡的「巧連智公園」的投影互動牆，母女還一起走花園迷宮探險，雖沒到巧虎見面會看本尊，女兒還是玩得好開心，看完展還會童言童語地分享：「霓霓有去巧虎的家。」

平時劉真就會陪霓霓閱讀巧連智的巧虎書籍與卡通，她認為巧虎是媽媽的好幫手，常教小朋友人性化的知識，她舉例巧虎會教刷牙，霓霓刷完牙還會跟她說：「媽媽牙齒亮晶晶。」她說今年過年並沒有教女兒說吉祥話，但是巧虎會教，年節期間霓霓逢人就說：「恭喜。」

甜蜜互動辛龍

她透露老公對女兒有求必應，什麼事都是「Yes」，而她就得跳出來扮黑臉，原本聲音就甜美的她，平常和霓霓溝通都會用娃娃音，但需要糾正女兒時會刻意壓低音量：「霓霓不可以，很危險。」她認為小朋友會觀察媽媽的聲音跟狀態，就會知道這樣的行為是不對的。

劉真和辛龍結婚4年，辛龍之前有承諾她「回家要親媽媽，再親女兒」，但事實上：「他看到女兒向他飛奔，就馬上抱過去，而我就會站在旁邊。」但她認為辛龍還是很會看臉色，發現她被冷落，就會馬上回頭「補親」，互動相當甜蜜。

(中國時報)