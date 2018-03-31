顏正國家人第一 收工奔回家陪母

2018年03月31日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

顏正國執導《角頭2》，證明自己在演藝圈實力。（粘耿豪攝）

顏正國16年前曾年少輕狂犯下擄人勒贖入監服刑，他響應「2018旺旺孝親」活動接受專訪時，感嘆過去想法極端：「青少年時期讓爸媽擔心，等到自己也兒女成群，就知當初他們非常辛苦。」更用台語諺語形容：「手抱孩兒才知父母時。」

他透露當年的猖狂，其實是因自幼就抱著為家裡賺大錢的想法，卻逐漸走入歧途，難過表示：「這輩子從沒想過父親過世時，我竟然會在監獄裡。」他才終於覺悟：「這樣做真的是為了家庭嗎？開始質疑自己的邏輯和規則。」

曾經信仰當時廣告流行語：「只要我喜歡，有什麼不可以。」顏正國原堅信所做所為沒有傷害他人，只是為個人利益著想，直到父親猝逝，母親和手足甚至擔心他在獄中狀況，2天後才到台中監獄告訴他實情，而他只能戴著手銬腳鐐回家奔喪，之後再遇上書法老師周良敦的開導，他驚覺人與人間互相尊重的重要性，更理解過去作為並非扛起家庭責任的良策，「這些都是過去父親說過的，只是那時候沒聽進去。」

過往錯誤已無法彌補，顏正國當時在獄中選擇關上兩耳求清淨，日以繼夜練習書法，「因為就算知道了也沒辦法（幫忙）。」出獄後邀請母親同住，並珍惜與她相處的時間，「沒事就回家，就算是我們一人看一台電視也好。」他貼心詢問過母親意願，才讓對方搬離原居住的板橋和自己同住，「我認為要尊重長輩的決定，未來如果她更老了，是否要住療養院也是得由她決定。」

貼心帶母親旅遊

顏正國表示，母親從不要求子女表現，但他現在知道至少要讓母親安心，「他們（父母）不會追求大富大貴，看到我們平安就好。」他也努力讓母親過舒適安穩的生活，除了有空就陪伴她，還會詢問母親想去哪玩，之前母親和兄弟姊妹舉行家族聚會時，他更貼心包下南投民宿，帶著妻兒和母親一家人烤肉、聚餐，他認為：「不用太多錢，打工仔也可以做的事情，甚至每天少抽一支菸就能做到。」

將孝道拍入電影

回想出獄後他在家蹲8個月，靠寫書法賺錢，慢慢回歸社會，顏正國開玩笑說自己除了拍電影，其他都不擅長，也理解更生人必須接受別人的眼光，但他學會放低身段，成就「浪子回頭」的正面示範，也成為許多媒體爭相報導的對象，如今順利回歸演藝圈，並以《角頭2：王者再起》晉升為「破億導演」，他謙虛說是運氣好，更明白許多人仍在觀望自己表現，下部作品才是「決勝關鍵」，但他不希望被外界認為只能拍角頭，希望多將「孝道」帶進作品裡，並透露與父子情有關，應可一窺他經歷大風大浪後的情感面。

(中國時報)