住蘭城晶英開福斯名車

蘭城晶英酒店霸氣砸5000萬購入26輛暢銷全球的3款Volkswagen汽車，讓續住房客免費選用。（蘭城晶英酒店提供）

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中國時報
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蘭城晶英酒店的「芬朵奇堡主題樓層」，每間客房都配有1部小汽車，客房外廊道全化成跑道，深受親子客群喜愛。（蘭城晶英酒店提供）

蘭城晶英酒店為坐穩親子度假飯店霸主地位再出新招，繼2016年將新月豪華影城納入飯店免費設施，讓房客無限暢看院線電影，今年再推創舉，豪砸5000萬購入26輛暢銷全球的3款福斯Volkswagen車款，讓續住房客自選車款、免費使用，成為全台唯一常態提供如此多輛好車免費使用的飯店。預計6月起正式開放給入住3天2夜以上的房客。

位於宜蘭的蘭城晶英酒店，自2011年館內8樓戶外區設立為孩童打造的遊樂場「芬朵奇堡」，便步步強勢攻下親子度假飯店市場。「芬朵奇堡」從一開始有可愛車道讓孩童駕駛小名車、學習交通規則、享受角色扮演，設立帳棚當祕密基地，陸續增設以飯店可愛吉祥物設計的2層樓高溜滑梯、大型跳跳床、繽紛球池等。

最驚人的莫過於後來將8、9樓設置成「芬朵奇堡主題樓層」，每間客房都配有一部小汽車，小朋友能到取車中心挑名車、取車，客房外的廊道全化成跑道，還有路標、紅綠燈等，壁面則換成環遊世界場景，還能將小車開回房間停放，從此打響名號。

絕版金龜車吸睛

今年更將「免費開好車遊玩」概念延伸到大人，房客不用特地開車來，面對國道壅塞困擾，在此續住就有免費的好車開，飯店選擇與其理念相當、工藝精良而安全的德國汽車品牌Volkswagen，豪擲超過5000萬買下26輛暢銷車款，讓續住房客免費使用，並送100公里汽油量，打造大人的取車中心，有接待區、選車區及教學區，並提供兒童汽車座椅。車款有性能強的經典掀背車款Golf、適合大家庭的7人座MPV車款Touran，以及將絕版的吸睛金龜車款Beetle，其中還有一輛Beetle是全台僅2輛的桃紅限定色款。

住主題房送好禮

飯店也攜手Volkswagen打造2種主題房。「童趣家庭房」牆面是太空科幻場景，融入3隻飯店人氣吉祥物，有汽車造型沙發、抱枕、雲朵燈等可愛家具，平日每房2萬1250元起；而締造無數傳奇的強悍鋼砲GTI擁廣大車迷，全台首間的「GTI性能房」一樣以4人家庭房改裝，有帥氣汽車內裝彩繪、專屬抱枕，平日每房1萬4780元起。入住這2種房型會贈送福斯精美禮品，目前為福斯專屬的旅行收納包和行李帶，車迷可別錯過。

(中國時報)

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