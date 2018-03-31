2018年03月31日 04:10 中國時報 林淑娟 專訪

張庭瑚參與新戲《翻牆的記憶》演出，表現亮眼，這是他退伍後拍的多部作品中，首部播出的長劇。他笑說，意外發現這兩年拍的兩部電影、一部短片、一部電視劇，都是對方導演第一部作品，他說：「滿好的，讓我有更多跟導演們討論的空間。」

他上一部螢幕曝光作品，是2015年與已故女友楊可涵合作的《新世界》，已走出傷痛的他說，很小就經歷至親死亡，對生死看得比較開。2001年11月，他擔任空軍飛官的爸爸，駕駛幻象2000戰鬥機因公殉職，當時引擎熄火的戰機原本可能在鬧區墜毀，兩位飛行員拚命飛離鬧區，在新竹外海墜毀，他說，爸爸是他心目中的英雄，永遠以爸爸為榮。

「這兩次很貼近我的死亡，都是突然發生，這些事的發生，讓我領悟死亡是每一個人都會遇到，也是遲早都要面對的。難過一定會有，重要的是怎麼看待、怎麼面對、解決，如何不影響自己，讓自己繼續走下去。」

嚴師改變高中人生

他說，很多人都會遇到這樣艱難的人生功課，而日子總要過下去，「我能做的，就是選擇記住她好的部分。然後更珍惜身邊的人。」也因此，他說自己沒那麼害怕死亡，「可能哪天走在路上，我就死了啊。」

27歲的張庭瑚在《翻牆》飾演酷帥高中生，除了角色性格跟他本身有很多相似處，劇中他遇到何潤東飾演的老師「高毅」，人生被改變；戲外的他，高中時也遇到好老師，「我國中愛打球，不愛念書，就跟戲裡角色一樣偶爾打打架，進高中時，全班平均分數只有110分，但因遇到一位好老師，嚴厲盯著我們，全班都錄取國立科技大學！」

(中國時報)