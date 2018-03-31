搗蛋鬼扮嚴師 梁赫群：因果輪回

梁赫群（左）跟王郁惠同窗一年，劇組特別復刻當年的制服外套。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪

梁赫群在電影《有一種喜歡》飾演凶悍的老師，這位老師確有其人，是梁跟導演王郁惠讀華岡藝校高一的班導師楊老師，也是梁整個高中生涯，處罰他花招最多的老師，巧的是，梁高一就留級，以為終於擺脫束縛，結果楊老師竟然又接任他的班導，「我在懷疑他是不是一生監督我一位同學。」

高中調皮搗蛋的梁赫群，難忘自己高中被楊老師處罰，曾被叫去學校廣場朗誦英文、趴在校門口做人形拱橋，還被罰去買油漆，幫全班刻字、塗滿立可白的課桌椅重新上漆，梁嘆說：「我操行成績太差，老師說這樣可以記小功補一點分數。」

老師讚他鬼才

梁赫群跟王郁惠同班卻不同掛，後者是資優生，大家心中永遠的班長。梁也當過班長，「那是因為我太愛蹺課，當班長每節課要喊起立、立正、敬禮，很難蹺課。」他也當過服務股長，專門留校打掃，讓全班連拿3屆整潔冠軍，是他在學唯一一次上台領獎。王聽了補充：「其實我都在梁赫群打掃完之後，又去幫忙整理，只是他不知道。」

現實生活中楊老師的兒子也在電影軋一角，飾演梁赫群班上的學生，梁說：「這就是一種因果輪回吧。」王郁惠則說：「其實楊老師私下反而叫我多學習你，讚你是鬼才。」後來兩位藝校畢業的好同學，一個進入電視圈、一位當導演，卻在電影碰頭，把多年來同學們閒話家常的故事，搬上大銀幕。

(中國時報)

住蘭城晶英開福斯名車 大三元酒樓女力傳承

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。