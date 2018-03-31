搗蛋鬼扮嚴師 梁赫群：因果輪回

2018年03月31日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

梁赫群在電影《有一種喜歡》飾演凶悍的老師，這位老師確有其人，是梁跟導演王郁惠讀華岡藝校高一的班導師楊老師，也是梁整個高中生涯，處罰他花招最多的老師，巧的是，梁高一就留級，以為終於擺脫束縛，結果楊老師竟然又接任他的班導，「我在懷疑他是不是一生監督我一位同學。」

高中調皮搗蛋的梁赫群，難忘自己高中被楊老師處罰，曾被叫去學校廣場朗誦英文、趴在校門口做人形拱橋，還被罰去買油漆，幫全班刻字、塗滿立可白的課桌椅重新上漆，梁嘆說：「我操行成績太差，老師說這樣可以記小功補一點分數。」

老師讚他鬼才

梁赫群跟王郁惠同班卻不同掛，後者是資優生，大家心中永遠的班長。梁也當過班長，「那是因為我太愛蹺課，當班長每節課要喊起立、立正、敬禮，很難蹺課。」他也當過服務股長，專門留校打掃，讓全班連拿3屆整潔冠軍，是他在學唯一一次上台領獎。王聽了補充：「其實我都在梁赫群打掃完之後，又去幫忙整理，只是他不知道。」

現實生活中楊老師的兒子也在電影軋一角，飾演梁赫群班上的學生，梁說：「這就是一種因果輪回吧。」王郁惠則說：「其實楊老師私下反而叫我多學習你，讚你是鬼才。」後來兩位藝校畢業的好同學，一個進入電視圈、一位當導演，卻在電影碰頭，把多年來同學們閒話家常的故事，搬上大銀幕。

(中國時報)