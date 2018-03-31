《特別版FREE! 男子游泳部》動漫小鮮肉登銀幕

2018年03月31日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由轟動台日的電影版《聲之形》製作公司「京都動畫」，打造最新動畫電影《特別版FREE! 男子游泳部》，以架空的小鎮「岩鳶町」作為舞台，描述一群熱血的高中男生們，為了能夠游泳而創立游泳部，進而努力參加比賽的的青春物語。

《FREE! 男子游泳部》是京都動畫最膾炙人口的動畫作品之一，故事透過少年們對游泳的熱愛，進而傳遞隊友們之間如何相互磨合、激勵，並共同追求夢想，是一部充滿熱血氣息與正能量的青春物語。

女粉絲瘋狂青春熱情

透過京都動畫的精緻操刀，電影版《特別版FREE! 男子游泳部》不論是人物或光影、水花的展現都美得讓人讚歎不已，而一群高顏質與肉體健美兼具的男孩們排排站，更是讓廣大女性觀眾為之著迷，尤其這群男孩們的青春、友情、夢想，以及作者若有似無加入的曖昧情節，更讓廣大女粉絲與同人作家瘋狂不已，紛紛腦補各種情境，並創作出大量同人素材，讓人看得嘖嘖稱奇。

本作各項周邊商品一推出，就掀起粉絲們搶購，就連動畫取景地「鳥取縣岩美町」都湧入大批聖地巡禮人潮，在在顯示出《FREE! 男子游泳部》動畫系列超高人氣！

片中「FREE」取材自日本人普遍對「自由式」的簡稱，也有人認為是享受在水中游泳「自由自在」的意思。電影4月4日在台上映。

(中國時報)