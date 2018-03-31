《特別版FREE! 男子游泳部》動漫小鮮肉登銀幕

岩鳶高中游泳部選手，龍崎怜（左起）、七瀨遙、橘真琴、葉月渚各有強項。（采昌國際提供）

友善列印
中國時報
報導

由轟動台日的電影版《聲之形》製作公司「京都動畫」，打造最新動畫電影《特別版FREE! 男子游泳部》，以架空的小鎮「岩鳶町」作為舞台，描述一群熱血的高中男生們，為了能夠游泳而創立游泳部，進而努力參加比賽的的青春物語。

《FREE! 男子游泳部》是京都動畫最膾炙人口的動畫作品之一，故事透過少年們對游泳的熱愛，進而傳遞隊友們之間如何相互磨合、激勵，並共同追求夢想，是一部充滿熱血氣息與正能量的青春物語。

女粉絲瘋狂青春熱情

透過京都動畫的精緻操刀，電影版《特別版FREE! 男子游泳部》不論是人物或光影、水花的展現都美得讓人讚歎不已，而一群高顏質與肉體健美兼具的男孩們排排站，更是讓廣大女性觀眾為之著迷，尤其這群男孩們的青春、友情、夢想，以及作者若有似無加入的曖昧情節，更讓廣大女粉絲與同人作家瘋狂不已，紛紛腦補各種情境，並創作出大量同人素材，讓人看得嘖嘖稱奇。

本作各項周邊商品一推出，就掀起粉絲們搶購，就連動畫取景地「鳥取縣岩美町」都湧入大批聖地巡禮人潮，在在顯示出《FREE! 男子游泳部》動畫系列超高人氣！

片中「FREE」取材自日本人普遍對「自由式」的簡稱，也有人認為是享受在水中游泳「自由自在」的意思。電影4月4日在台上映。

(中國時報)

王宇兒熬10年臨演變女一 超友誼對話腐女瘋狂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。