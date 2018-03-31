大三元酒樓女力傳承

大三元酒樓董事長邱靜惠（右），與未來接班女兒吳珮菁，呈現少見的女力傳承。（蘇蔓攝）

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中國時報
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主廚「雷師傅」雷笑屏，擁有30多年深厚資歷。（蘇蔓攝）
融合中西的特別料理「鮮茄大生鮑」，充滿九層塔與番茄風味。（蘇蔓攝）
平價餐點多樣，如招牌XO醬炒蘿蔔糕280元、蒜香生抽蝦450元、苦茶油土雞180元、翡翠韭菜餃105元等。（蘇蔓攝）
大三元酒樓門面典雅，古色古香，鞏固不少老客人。（蘇蔓攝）

位於衡陽路的老字號粵菜─大三元酒樓，擁有48年的長青歷史，老闆邱靜惠在23歲嫁給青梅竹馬的丈夫，和婆婆攜手開創這家酒樓，現年71歲的她仍活力十足，每天都到餐廳報到、招呼客人。「很多人說我可退休了，但我很開心啊！每天跟客人話家常，一點都不覺得辛苦。」

大三元因靠近博愛特區，加上價格平實，一向常是公家機關及政商名流的聚會選擇，也是台北第一家開賣港點的餐廳，平常9成以上都是老客人、熟面孔，甚至有人「天天報到」，當自家廚房，好多客人從中年看到老年，有的現都超過百歲。邱靜惠透露，之前有建商老闆屢屢告訴她：「賣得太便宜了，該漲價了吧？」她笑回：「店面是自己的，又不用房租，不怕虧本啦！」人家都說她開餐廳根本為了交朋友。

朝飯店中餐廳方向經營

由於女兒學服裝設計，曾留學舊金山與東京，也讓大三元產生中西合璧的創意，跳脫傳統粵菜館的套路，除了發明融合鮑魚與西式番茄的「鮮茄大生鮑」等，也融入餐前酒品嘗，欲朝向飯店中餐廳的經營方向。

邱靜惠感嘆，中餐廳廚師愈來愈不好請，加上年齡斷層的問題，最怕人才流失，每個月花成本就是要鞏固這些好師傅，她也常帶師傅們去國外餐廳品鑒，不吝嗇培育菁英。不諳料理的她笑稱：「畢竟我都以『嘴』做菜，懂試口味而已。」

客人一句好吃 揪感心

米其林公布之後，大三元的確承受不少壓力，想嘗鮮的新客人多了，當然不乏帶著高標準審視，女兒吳珮菁每天早早來招呼客人，幾乎沒時間休息。但只要聽到新客人的一句：「好吃，真的不錯！」便是這家老店繼續驕傲走下去的動力。

(中國時報)

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