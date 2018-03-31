2018年03月31日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

帆船賽集結來自各國的選手，是場多元文化的運動。（ROLEX提供）

今年中國海帆船賽有台灣選手參賽，圖為召募台灣選手的Kingsman號。（ROLEX提供）

Mod 70 Beau Geste號拿下勞力士中國海帆船賽總冠軍，並打破紀錄。（ROLEX提供）

帆船賽就像人生，不到最後終點，都不知這只冠軍獎盃將落在誰的手中。（ROLEX提供）

帆船賽是場君子之爭，因風向、海流等不確定因素，有時小船也能贏賽事。（ROLEX提供）

帆船賽優勝者可獲贈一只勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master腕表，表背有「Rolex China Sea Race」字樣。（ROLEX提供）

勞力士中國海帆船賽由香港維多利亞港啟航，萬箭齊發十分壯觀。（ROLEX提供）

「勞力士中國海帆船賽」（Rolex China Sea Race）日前在香港維多利亞港登場，總共有29艘帆船參賽，參賽選手來自各個國家，其中也有來自台灣的選手，比賽結果由「Mod 70 Beau Geste號」拿下總冠軍，並以38小時30分的優異成績打破紀錄。

勞力士近半世紀以來積極贊助全球各地多達15個帆船賽事，其中「中國海帆船賽」是亞洲區最大型的帆船賽，航程從香港至菲律賓的蘇碧灣（Subic Bay），全程565海哩，是一場跨文化、跨性別、跨階級的君子之爭。

大小新舊船隻統統來

從開賽當天個個加油隊伍的排場，就可瞧出這項賽事的多元文化，有人吹奏蘇格蘭風笛為選手打氣，也有傳統舞龍龍獅為船隊助陣，東西文化對比，饒富趣味。不過船隻有大有小、有先進也有老舊，被大家開玩笑稱是一場「不公平的比賽」。

「大家別擔心，這會是一場君子之爭！」香港遊艇俱樂部副會長John Woo聽到大家議論時，忍不住哈哈大笑並說，「先天條件好的大船，不一定就能贏，小船若表現優異，會額外獲得讓分，加上海流、風向的干擾因素很大，因此小船的贏面也不小。」

冠軍隊謙稱靠運氣奪牌

在眾多船隊中，裝備先進又巨大的碳纖維多體船Mod 70 Beau Geste號，擁有輕、穩、快的優勢，加上它又是上一屆的總冠軍，理應是勝券在握。但賽前問船長Gavin Brady是否有保握時，他竟然搖搖頭。

「上一屆我們拿下冠軍，是因為僥倖遇上一陣怪風！」Gavin笑說，當時對手船一路領先，在距離終點300公尺處，竟因為無風卡住不動，反倒是他的船幸運迎得一陣怪風，一路飛抵終點，這才奪下冠軍，「今年，搞不好換我遇上衰運也說不定。」

Garvin的憂心果然成真，今年Mod 70 Beau Geste號原本仗著優勢一路領先，隔天下午就搶先抵達菲律賓海域，不知是迷航，或是被海流風向帶往他處，足足在海上停滯十幾個小時，直到深夜才抵達目標，差一點與冠軍擦身而過。

戲劇化轉折似人生縮影

這次奪冠者戲劇化轉折，也不免讓人聯想到現實人生，正因為人生很長，一切都是未知數，唯有步步為營、緩步堅持到最後的人，才是最後的贏家。一場帆船賽，簡直是現實人生的翻版。此外，女性選手也是這場賽事的焦點。今年61歲的IngeStrompf-Jensen是名遊艇設計師，打從20歲起就開始玩帆船，航海經驗十分豐富，今年是她第16次參加中國海帆船賽。

帆船運動長期以來被視為上流社會的運動，不過「勞力士中國海帆船賽」主席Simon Powell笑說，帆船隊經常在召募隊友，培訓課程完全免費，任何人都可參與帆船運動，幾乎沒有門檻，「玩帆船的人，只有船主是富豪，其他百分之九十其實都滿窮的！」

勞力士與航海運動結緣近百年

勞力士與帆船運動淵源頗深，於1926年發明全球第一只防水腕表「勞力士蠔式腕表」後，就與航海運動結下不解之緣。勞力士為帆船賽特別創造Oyster Perpetual Yacht Master腕表，以及配備創新機械倒數計時器的Yacht Master II帆船賽計時表，將在賽後頒發給帆船賽的優勝者。

(中國時報)