揭開時尚展覽神祕面紗

配合倫敦奧運所展出的《華服特展:1950年代以來英國禮服時尚的變化》。(Victoria and Albert Museum提供)

時尚展覽是近來歐美各大博物館所擁抱的新趨勢,單看2015年於紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)舉辦的《中國:鏡花水月(China:Through The Looking Glass)》特展,即吸引了約81萬參觀人次。從被斥為非藝術品、過於商業化的本質爭議,到成為提升博物館公眾形象及籌措展覽經費的好生意,時尚展覽不只是起到剖析服裝學術層面的文化共鳴,更成為時尚產業鏈中激勵新輩設計人才的美麗誘因。

日前輔仁大學織品服裝學院博物館研究所,就請到紐約流行設計學院博物館(The Museum at the FIT,簡稱MFIT)館長Valerie Steele女士、倫敦維多利亞與亞伯特博物館(Victoria and Albert Museum,簡稱V&A)資深策展人Sonnet Stanfill女士及京都服飾文化研究財團(Kyoto Costume Institute,簡稱KCI)名譽策展人深井晃子女士等3位重量級國際時尚策展人來台,為我們揭開時尚展覽的神祕面紗。

