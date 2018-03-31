揭開時尚展覽神祕面紗

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

配合倫敦奧運所展出的《華服特展：1950年代以來英國禮服時尚的變化》。（Victoria and Albert Museum提供）

時尚展覽是近來歐美各大博物館所擁抱的新趨勢，單看2015年於紐約大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）舉辦的《中國：鏡花水月（China：Through The Looking Glass）》特展，即吸引了約81萬參觀人次。從被斥為非藝術品、過於商業化的本質爭議，到成為提升博物館公眾形象及籌措展覽經費的好生意，時尚展覽不只是起到剖析服裝學術層面的文化共鳴，更成為時尚產業鏈中激勵新輩設計人才的美麗誘因。

日前輔仁大學織品服裝學院博物館研究所，就請到紐約流行設計學院博物館（The Museum at the FIT，簡稱MFIT）館長Valerie Steele女士、倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）資深策展人Sonnet Stanfill女士及京都服飾文化研究財團（Kyoto Costume Institute，簡稱KCI）名譽策展人深井晃子女士等3位重量級國際時尚策展人來台，為我們揭開時尚展覽的神祕面紗。

(中國時報)