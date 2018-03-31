為產業注活水 選主題像解公式

於2014年展出的《義大利時尚之美（The Glamour of Italian Fashion）》，是Stanfill女士的代表作之一。（CFP）

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中國時報
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倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）資深策展人Sonnet Stanfill。（盧禕祺攝）

自1999年即任職於倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）的Sonnet Stanfill，是該館的資深時尚策展人，曾一手促成《Ossie Clark回顧展》、《義大利時尚之美（The Glamour of Italian Fashion）》等多檔時尚展覽。如V&A成立宗旨一般，她自覺時尚展覽之所以重要，在提供藝術或設計師們豐沛的靈感、資源之餘，更為窺視歷史開了一扇窗，「我們都需要穿衣服，加上《決戰伸展台》等電視節目的推波助瀾，使得時尚看來有種明星般的氣質，所以比起繪畫或其他藝術門項而言，時尚展覽變得較易貼近觀賞者。」

Stanfill認為，挑選主題是決定一檔展覽成功與否的重要課題，並說：「挑選主題就像是解一道神奇的公式，要預測某個主題是否會受大眾喜愛，也需透過主題試圖將時尚推及至其他層面，一檔好的展覽要有衝擊性，並在觀者離開博物館時留給他們一些問題去思考。」

但在觀眾對時尚展覽內的聲光效果及展示方式期待日漸增高之時，她則藉展覽呈現方式下手升級，邀請櫥窗設計師為展覽打造展台及加入動態影片元素，均成功吸引大量觀眾，更趁機打響了V&A的名號，今年還於深圳拓展海外版圖。

分享策展實務經驗外，Stanfill也指出，時尚展覽對產業結構的助益，除可透過展出鼓勵研究外，館內一年3次的《Fashion in Motion》活動，更提供了新銳設計師於國際級展館中免費的展示機會及透過贊助提升相關領域的獎學金。對於博物館而言，時尚展也帶動展品購置與捐贈的風氣，像是日前英國慈善家Jill Ritblat即捐贈了衣櫃中約400餘件衣物予V&A，其中包括她懷孕時所穿的內衣，也令Stanfill不禁說：「這些我從真實人們手中拿到的衣服，要比那些品牌捐贈物有趣的多，那些衣服具有生命，從它們身上可以挖掘到很多有趣的故事。」

(中國時報)

揭開時尚展覽神祕面紗 時尚未死 正在演進中

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