時尚未死 正在演進中

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

喜愛挖掘次文化議題的Valerie Steele,於2013年所策劃的《酷兒演變史:走出櫃子,走上伸展台(A Queer History:From the Closet to the Catwalk)》展覽。(The Museum at the FIT提供)

正於MFIT展出的《身體:時尚和形體(The Body:Fashion and Physique)》。(The Museum at the FIT提供)

紐約流行設計學院博物館(MFIT)館長Valerie Steele。(盧禕祺攝)

被英國時尚媒體《BoF時裝商業評論》選為500大影響力人士的Valerie Steele,有著「時尚界佛洛伊德」的美譽,她擅長以來自文化史與人類學的眼光梳理時尚。對她來說,一檔成功的時尚展覽,就是要創新,要在當今對時尚理解上加入一些新角度,她表示:「就像絕大多數的時尚人一樣,我對新事物有強烈的興趣,我會關注什麼是最新的、我最近看到了什麼,以及我未來將會看到什麼。」

而在展覽主題及模式上不斷推陳出新的Steele,喜歡自次文化中挖掘服裝在心理層面呈現的厚度,由其於2000年策畫的《馬甲:形塑身段(The Corset:Fashioning the Body)》及2013年的《酷兒演變史:走出櫃子,走上伸展台(A Queer History:From the Closet to the Catwalk)》中均可見一斑。「我認為V&A在1994年展出的《街頭時尚:從人行道到伸展台(StreetStyle:from sidewalk to catwalk)》影響我很大,它讓我有了新的方式去觀看時尚。」

但對於當今時尚愈漸商業導向,以致極少次文化風格生成的現況,Steele指出:「從1970年代以降,時尚就已打破了由上而下的階級流行模式,龐克等次文化風格又一一重返檯面,Emo可能是最後一個獨立出現的次文化風格。時尚就是一個改變的過程,我不認為時尚已死,它只是還正在演進中而已。」她也樂觀其成得笑說:「我5月會去一趟日本,或許那裡會有一些新的街頭風格誕生。」

