時尚未死 正在演進中

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

喜愛挖掘次文化議題的Valerie Steele，於2013年所策劃的《酷兒演變史：走出櫃子，走上伸展台（A Queer History：From the Closet to the Catwalk）》展覽。（The Museum at the FIT提供）

正於MFIT展出的《身體：時尚和形體（The Body：Fashion and Physique）》。（The Museum at the FIT提供）

紐約流行設計學院博物館（MFIT）館長Valerie Steele。（盧禕祺攝）

被英國時尚媒體《BoF時裝商業評論》選為500大影響力人士的Valerie Steele，有著「時尚界佛洛伊德」的美譽，她擅長以來自文化史與人類學的眼光梳理時尚。對她來說，一檔成功的時尚展覽，就是要創新，要在當今對時尚理解上加入一些新角度，她表示：「就像絕大多數的時尚人一樣，我對新事物有強烈的興趣，我會關注什麼是最新的、我最近看到了什麼，以及我未來將會看到什麼。」

而在展覽主題及模式上不斷推陳出新的Steele，喜歡自次文化中挖掘服裝在心理層面呈現的厚度，由其於2000年策畫的《馬甲：形塑身段（The Corset：Fashioning the Body）》及2013年的《酷兒演變史：走出櫃子，走上伸展台（A Queer History：From the Closet to the Catwalk）》中均可見一斑。「我認為V&A在1994年展出的《街頭時尚：從人行道到伸展台（StreetStyle：from sidewalk to catwalk）》影響我很大，它讓我有了新的方式去觀看時尚。」

但對於當今時尚愈漸商業導向，以致極少次文化風格生成的現況，Steele指出：「從1970年代以降，時尚就已打破了由上而下的階級流行模式，龐克等次文化風格又一一重返檯面，Emo可能是最後一個獨立出現的次文化風格。時尚就是一個改變的過程，我不認為時尚已死，它只是還正在演進中而已。」她也樂觀其成得笑說：「我5月會去一趟日本，或許那裡會有一些新的街頭風格誕生。」

(中國時報)