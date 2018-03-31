呈現時尚本質 證明新事實

去年在紐約大都會博物館展出的《Rei Kawakubo／Comme des Garcons：Art of the In-Between》中，KCI即出借許多川久保玲的歷年作品參展。（Metropolitan Museum of Art提供）

友善列印
中國時報
報導
由深井女士策劃的《流行中的日本主義（Japonism in Fashion）》展覽，體現日本文化及和服對現代時尚的影響，並於包含紐約布魯克林博物館等9間展館巡迴。（Brooklyn Museum提供）
2010年在倫敦巴比肯藝術中心展出的《未來之美：走過日本時尚30年（Future Beauty：30 years of Japanese Fashion）》。（Barbican Art Gallery提供）
京都服飾文化研究財團（Kyoto Costume Institute，簡稱KCI）名譽策展人深井晃子。（盧禕祺攝）

做為日本第一間研究西方服飾的機構，以典藏為重點的京都服飾文化研究財團（Kyoto Costume Institute，簡稱KCI），並沒有專屬的展場，現任組織名譽策展人的深井晃子更有近40年的相關經驗。活動中她穿上一襲Comme des Garcons春夏少女漫畫洋裝，巧妙映襯了機構內近2000件以上的該品牌典藏。

對深井來說，時尚是她的夢想，策展則是呈現時尚本質的舞台，「我希望看展的人可以找到新的東西，不管是舊或新的服飾，希望大眾都可以從這個事物中找到各式各樣的看法。」

由其所策劃的《流行中的日本主義（Japonism in Fashion）》，即清晰呈現她欲透過展覽所證明的「新的事實」，在這檔巡迴海外近十年的展覽中，藉由藏品及當代服飾的展示，道出日本服裝對於歐美服飾的影響。當被問及東西方策展人對展覽觀點、形式上有何不同時，她回應：「主題的設定沒有不一樣，但展覽手法並不相同，歐美的展覽背景會有很多裝飾，但我們則會呈現出一個相對潔淨的空間。」

對於深井來說，一檔展覽的參觀人數並不能當成評價的指標，主題的前瞻性亦極其重要，而對像KCI這樣沒有專屬展場空間的組織而言，典藏數位化及出版品，則是記錄且延續議題周期性的必要手段。面對時尚展日益蓬勃的今天，她也引述法國學者Jean Baudrillard所在其著作《象徵交換與死亡》中的一段話作結：「時尚以不同的形態消亡，以符號之姿存放在沒有時間定義的倉庫那一刻起，便以各自的型態循環不息。」

(中國時報)

時尚未死 正在演進中 時尚展什麼？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。