呈現時尚本質 證明新事實

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

由深井女士策劃的《流行中的日本主義（Japonism in Fashion）》展覽，體現日本文化及和服對現代時尚的影響，並於包含紐約布魯克林博物館等9間展館巡迴。（Brooklyn Museum提供）

2010年在倫敦巴比肯藝術中心展出的《未來之美：走過日本時尚30年（Future Beauty：30 years of Japanese Fashion）》。（Barbican Art Gallery提供）

京都服飾文化研究財團（Kyoto Costume Institute，簡稱KCI）名譽策展人深井晃子。（盧禕祺攝）

做為日本第一間研究西方服飾的機構，以典藏為重點的京都服飾文化研究財團（Kyoto Costume Institute，簡稱KCI），並沒有專屬的展場，現任組織名譽策展人的深井晃子更有近40年的相關經驗。活動中她穿上一襲Comme des Garcons春夏少女漫畫洋裝，巧妙映襯了機構內近2000件以上的該品牌典藏。

對深井來說，時尚是她的夢想，策展則是呈現時尚本質的舞台，「我希望看展的人可以找到新的東西，不管是舊或新的服飾，希望大眾都可以從這個事物中找到各式各樣的看法。」

由其所策劃的《流行中的日本主義（Japonism in Fashion）》，即清晰呈現她欲透過展覽所證明的「新的事實」，在這檔巡迴海外近十年的展覽中，藉由藏品及當代服飾的展示，道出日本服裝對於歐美服飾的影響。當被問及東西方策展人對展覽觀點、形式上有何不同時，她回應：「主題的設定沒有不一樣，但展覽手法並不相同，歐美的展覽背景會有很多裝飾，但我們則會呈現出一個相對潔淨的空間。」

對於深井來說，一檔展覽的參觀人數並不能當成評價的指標，主題的前瞻性亦極其重要，而對像KCI這樣沒有專屬展場空間的組織而言，典藏數位化及出版品，則是記錄且延續議題周期性的必要手段。面對時尚展日益蓬勃的今天，她也引述法國學者Jean Baudrillard所在其著作《象徵交換與死亡》中的一段話作結：「時尚以不同的形態消亡，以符號之姿存放在沒有時間定義的倉庫那一刻起，便以各自的型態循環不息。」

(中國時報)