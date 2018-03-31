2018年03月31日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

博物館入口處即放置聖羅蘭先生吸菸裝、狩獵裝等經典代表作，呼應牆上用法文寫著的「時尚易逝，風格永存」。（陳張眾攝）

巴黎聖羅蘭博物館內，還保留著聖羅蘭先生工作室的原貌。（陳張眾攝）

設計師Martin Margiela為HERMES愛馬仕所設計的經典大衣，突破傳統玩出H型縫線鈕釦、多層次穿搭等細節。（CFP）

由去年比利時安特衛普移師巴黎展出的《Margiela, les annees Hermes》，透過橘、白區域對比出同樣元素下，設計師藉兩個不同品牌所呈現出的不同表達方法。（CFP）

隨著5月即將於紐約大都會博物館展出的《天之嬌體：時尚與宗教的奇想（Heavenly Bodies：Fashion and the Catholic Imagination）》，時尚展覽再度進入不少時尚愛好者的日程中，一同藉著悠長假期前，規畫一趟紙上逛展之旅。

Musee Yves Saint Laurent Paris Inaugural Dis

地點：Musee Yves Saint Laurent Paris

展期：即日起至9月9日止

去年10月才開放的巴黎聖羅蘭博物館（Musee Yves Saint Laurent Paris），於聖羅蘭先生原工作室所在地改建而成，為其生前伴侶Pierre Berge所籌辦。而為紀念開幕的首檔展覽，即回放大師經典之作，一進門就可看到的Le Smoking吸菸裝、Safari狩獵裝，均呼應黑牆上寫下的「時尚易逝，風格永存」。

除就系列靈感分門別類外，館內更保留聖羅蘭先生工作室的樣貌，配著歌頌其與Pierre Berge間動人感情的紀錄影片，重返時尚傳奇人物的璀璨光輝。建議可於官網線上購票，即可按照預約時間免排隊入場。

Margiela, les annees Hermes

地點：Musee des Arts Decoratifs Paris

展期：即日起至9月2日止

延續去年於比利時安特衛普同名展覽的《Margiela, les annees Hermes》，選於巴黎裝飾藝術美術館中舉行，展覽中總結設計師Martin Margiela自1997至2003年操刀HERMES愛馬仕時之歷年經典，並與大師同名品牌中作品並列，對比出前衛設計師演繹百年老牌所呈現的洗練優雅品味。

例如展場中同樣是多功能穿著的大衣，即用鮮橘和白色區域分隔出兩個品牌的不同風格，無論是自釦子上H型縫線著手，或是實驗性的解構，破壞常規與工藝傳統間的拿捏，親身見證兩者激盪出的魅力火花。

Margiela／Galliera，1989-2009

地點：Palais Galliera Paris

展期：即日起至7月15日止

今年巴黎博物館的夏天，是屬於比利時設計師Martin Margiela的，這位鮮少露臉的解構大師，一口氣同時送出兩場展覽，其中由他本人擔任藝術指導的《Margiela／Galliera，1989-2009》，即日起於巴黎時尚博物館（Palais Galliera Paris）登場，這也是設計師於花都的首場回顧展。展覽中依照編年順序，自1989年首季發表秀場上的分趾鞋，到用舊衣回收打造的1991春夏系列，以及向Sonia Rykiel致敬的頭毛衣，無不再度以服裝拼湊出鬼才設計師不墨守常規的的傳奇故事。

(中國時報)