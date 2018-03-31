2018年03月31日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

吳雨靜在比漾廣場1F比漾選物辦「流動的意境Laure Jewelry落荷設計珠寶展」，展至4月17日，手持自創品牌Laure Jewelry作品；陳列架上有玻璃櫥櫃和花藝增添清新美感。（鄧博仁攝）

比漾廣場4月18日前美麗購物節化妝品/香氛/內睡衣當日單櫃滿3000送300。Dior超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製組，SPF35 PA+++#010、#020（正品）+精華化妝水30ml+藍星絲絨霧感脣膏1.4g #999 +美妍包，2050元。（比漾廣場提供）

比漾廣場與紙雕藝術家成若涵合作「綻放-在春芽新吐之後」主題作品，用新北市花山茶花為主視覺，搭配蜜蜂、蝴蝶和幼鳥等圖騰，從2F俯瞰，春意盎然。（鄧博仁攝）

比漾廣場5F引進老家具品牌56DECO全台獨家首櫃，以快閃櫃形式進駐至5月底；創辦人陳敦雄騎的1974年偉士牌機車6萬5000元；身後扇葉可360度轉的義大利5、60年代的電扇價值18萬元。（鄧博仁攝）

比漾廣場1F MAISON PROMAX x ERICROLSSANT性感芭杜（Bardot）季節限定可頌，是冷藏櫃銷售冠軍，150元。（比漾廣場提供）

比漾廣場1F萬寶龍專櫃全新改裝，黑白簡約設計，分為書寫工具區和皮件區，目前全新店型全台僅3家。（比漾廣場提供）

56DECO陳列在櫃檯的英國Angelpoise檯燈（第一代），是30年代骨董，2萬800元；記錄檯燈設計的原文書，店裡也可找到。（鄧博仁攝）

比漾廣場5F李昕恩油畫展，即日起展至4月17日，作品「禮物」的百合花與春季相呼應。（比漾廣場提供）

春天，讓人想跳舞、哼唱輕快的旋律；春天百花綻放，繽紛的色彩讓人目不暇給；春天的比漾廣場正上演「花舞春風」的故事。走入1F美妝區，美麗購物節剛上架的彩妝組映入眼簾，對應挑空區掛著台北燈節紙雕藝術家成若涵「綻放-在春芽新吐之後」的作品，粉嫩、淺紫、亮紅交織出清新寫意，猶如女孩臉龐的一抹甜笑。

每件珠寶都是雕塑品

進到比漾選物，有旅法珠寶設計師吳雨靜的「流動的意境Laure Jewelry落荷設計珠寶展」，在漱石（山水系列）、園（花鳥系列）和Les Despoules（母雞）3個系列中，把具象山水花鳥以抽象呈現，且結合功能性和裝飾性，可感受吳雨靜說的「每一件珠寶都是小型雕塑品」、「好的繪畫有很高的意境，我把繪畫轉化成3度空間」。

吳雨靜在法國里昂高等藝術學校拿到國家造型藝術、國家高等造型藝術表達文憑，同時在巴黎珠寶金工工會學校進修，在法國和德國各長住10年、熱愛台灣原住民文化，2010年成立Laure Jewlery，現任台北藝術大學藝術教育暨資源推廣中心課程規畫顧問與講師，不只融合多元文化，她還說「我喜歡開放式的設計，每個配戴的人都可以參與設計」。

老家具充滿時髦味

如果說Laure Jewlery是風情萬種的女子；5F老家具品牌56DECO全台獨家首櫃則是跨越時空的旅人。有21年服飾零售經驗的陳敦雄，曾任職法國時尚品牌agnes b.達13年，他對服飾搭配、店裝陳列的美感，落實在對家具的喜愛上。陳敦雄看待老物件如同時尚不斷的循環，把復古加上創新元素就是流行，像是他用風格鮮明的黑白棋格地板，搭配咖啡店的收銀台和櫃檯，牆面則是鄉間流水席生鏽的臨時蓋板，另有一番時髦味。

2013年創辦品牌，陳敦雄不只收集歐洲老物件，也接受預約、客製空間規畫，台南「未艾公寓」是他第一家參與設計的人文時尚公寓。當初會叫56DECO，是因門牌號碼56號，工作室空間約5、6坪，如今卻是擴增到200坪的規模。

新櫃登場展現活力

春天來了，也為百貨商場帶來百變的樣貌。比漾廣場董事總經理周寶文說，這個春天，比漾廣場除了規畫有女人專屬，極為優惠的美麗購物節，還有紙雕藝術裝置、設計珠寶展、時髦老家具展，MAISON PROMAX x ERICROISSANT全台首店有好吃到撞牆的可頌，萬寶龍最新店櫃的重新開幕、台灣頂級鍋具品牌益康屋的新櫃登場，4月17日前還有李昕恩油畫展。周寶文表示，「一年之中春天最能展現活力，花舞春風朵朵盛開，總是讓人感受到溫暖和開心。」

(中國時報)