春天，讓人想跳舞、哼唱輕快的旋律；春天百花綻放，繽紛的色彩讓人目不暇給；春天的比漾廣場正上演「花舞春風」的故事。走入1F美妝區，美麗購物節剛上架的彩妝組映入眼簾，對應挑空區掛著台北燈節紙雕藝術家成若涵「綻放-在春芽新吐之後」的作品，粉嫩、淺紫、亮紅交織出清新寫意，猶如女孩臉龐的一抹甜笑。
每件珠寶都是雕塑品
進到比漾選物，有旅法珠寶設計師吳雨靜的「流動的意境Laure Jewelry落荷設計珠寶展」，在漱石（山水系列）、園（花鳥系列）和Les Despoules（母雞）3個系列中，把具象山水花鳥以抽象呈現，且結合功能性和裝飾性，可感受吳雨靜說的「每一件珠寶都是小型雕塑品」、「好的繪畫有很高的意境，我把繪畫轉化成3度空間」。
吳雨靜在法國里昂高等藝術學校拿到國家造型藝術、國家高等造型藝術表達文憑，同時在巴黎珠寶金工工會學校進修，在法國和德國各長住10年、熱愛台灣原住民文化，2010年成立Laure Jewlery，現任台北藝術大學藝術教育暨資源推廣中心課程規畫顧問與講師，不只融合多元文化，她還說「我喜歡開放式的設計，每個配戴的人都可以參與設計」。
老家具充滿時髦味
如果說Laure Jewlery是風情萬種的女子；5F老家具品牌56DECO全台獨家首櫃則是跨越時空的旅人。有21年服飾零售經驗的陳敦雄，曾任職法國時尚品牌agnes b.達13年，他對服飾搭配、店裝陳列的美感，落實在對家具的喜愛上。陳敦雄看待老物件如同時尚不斷的循環，把復古加上創新元素就是流行，像是他用風格鮮明的黑白棋格地板，搭配咖啡店的收銀台和櫃檯，牆面則是鄉間流水席生鏽的臨時蓋板，另有一番時髦味。
2013年創辦品牌，陳敦雄不只收集歐洲老物件，也接受預約、客製空間規畫，台南「未艾公寓」是他第一家參與設計的人文時尚公寓。當初會叫56DECO，是因門牌號碼56號，工作室空間約5、6坪，如今卻是擴增到200坪的規模。
新櫃登場展現活力
春天來了，也為百貨商場帶來百變的樣貌。比漾廣場董事總經理周寶文說，這個春天，比漾廣場除了規畫有女人專屬，極為優惠的美麗購物節，還有紙雕藝術裝置、設計珠寶展、時髦老家具展，MAISON PROMAX x ERICROISSANT全台首店有好吃到撞牆的可頌，萬寶龍最新店櫃的重新開幕、台灣頂級鍋具品牌益康屋的新櫃登場，4月17日前還有李昕恩油畫展。周寶文表示，「一年之中春天最能展現活力，花舞春風朵朵盛開，總是讓人感受到溫暖和開心。」
(中國時報)