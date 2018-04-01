美大學踢爆 陳慶士8論文造假

2018年04月01日 02:12 中國時報 陳文和 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

中研院生化所前所長陳慶士驚爆8篇學術論文造假，遭美國俄亥俄州立大學建議「立即撤稿」，他也已辭去在該校的教職。（摘自成功大學網站）

陳慶士小檔案

美俄亥俄州立大學（OSU）30日宣布，台灣抗癌藥物專家、中研院生物化學所前所長陳慶士，經OSU調查認定8篇論文造假，已辭OSU癌症治療研究中心講座教授、藥學院醫藥化學教授等職。中研院學術諮詢總會執秘孫以瀚坦言，該案是中研院有史以來最嚴重一次學術倫理爭議。面對這場最嚴重的學術風暴，陳慶士在發給借調任職的中醫大一封公開信上表示，盼勿讓此事件傷害台灣學術聲譽。

撤回論文 中止抗癌藥臨床試驗

OSU指出，調查結果已呈聯邦當局，包括美衛生部學術誠信辦公室（ORI），若聯邦學術倫理審查當局認定論文造假，將發布聯邦調查結果，並祭出制裁措施。

OSU發布75頁報告指出，該校調查委員會認定，陳慶士2006年至2014年間發表8篇論文中，共14項「偏離公認的圖像處理與圖表生成方式，且蓄意偽造數據」。委員會建議報告作者與共同作者及期刊合作，「立即撤回」8篇造假論文。

調查結果也促使OSU暫停陳慶士研發抗癌複合物相關研究。此前，校方在2017年6月中止陳慶士研發的抗癌藥物臨床試驗，但OSU說「病患安全從未遭損害」。

陳慶士於2001年加入OSU癌症研究工作，年薪逾20萬美元。在美研究期間，陳慶士共曾獲美國國家衛生研究院（NIH）挹注逾800萬美元（逾2.3億元新台幣）研究經費，且刊出近200篇研究論文。

而據調查，其中590萬美元用於涉論文造假相關研究。此外，已知美聯邦食品暨藥物管理局（FDA）等6機構和組織，曾引用或出版陳的研究論文。

陳擁有多項專利，最近一項在2017年3月取得。而曾獲陳研發抗癌劑專屬權的新澤西州生化製藥公司Arno Therapeutics，於去年底宣布將解散。該公司發言人表示，陳慶士論文造假問題，對該公司抗癌等藥物研發「無任何衝擊」，公司本身有另做各種臨床試驗。發言人澄清，解散公司是出於另一領域產品失利，與OSU任何研發無關。

請辭特聘研究員 中研院已核准

2016年初，關於陳論文造假指控已出現，OSU於2017年2月成立委員會正式展開調查。隨著調查進展，發現較原先指控更多問題。2017年9月完成最終調查報告寫道：「陳博士就某些案例指出，研究室人員並未留下研究室紀錄，僅個別人員每周進度報告，卻沒有對每天所做實驗逐日紀錄。」

OSU還另聘一家法律事務所，負責檢視該類案件處理過程。OSU表示，陳的案例「證據確鑿有力」，且研究者明白承認造假。

中研院表示，全案已由中研院倫理委員會調查中，陳已口頭請辭，中研院長廖俊智口頭核准；院方坦承，此為首度學倫案躍上國際媒體，但美方未連繫中研院，院方取得的調查報告為「二手資料」。

(中國時報)