美大學踢爆 陳慶士8論文造假

（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導
中研院生化所前所長陳慶士驚爆8篇學術論文造假，遭美國俄亥俄州立大學建議「立即撤稿」，他也已辭去在該校的教職。（摘自成功大學網站）
陳慶士小檔案

美俄亥俄州立大學（OSU）30日宣布，台灣抗癌藥物專家、中研院生物化學所前所長陳慶士，經OSU調查認定8篇論文造假，已辭OSU癌症治療研究中心講座教授、藥學院醫藥化學教授等職。中研院學術諮詢總會執秘孫以瀚坦言，該案是中研院有史以來最嚴重一次學術倫理爭議。面對這場最嚴重的學術風暴，陳慶士在發給借調任職的中醫大一封公開信上表示，盼勿讓此事件傷害台灣學術聲譽。

解雇撤回論文 嚴懲陳慶士

撤回論文 中止抗癌藥臨床試驗

OSU指出，調查結果已呈聯邦當局，包括美衛生部學術誠信辦公室（ORI），若聯邦學術倫理審查當局認定論文造假，將發布聯邦調查結果，並祭出制裁措施。

OSU發布75頁報告指出，該校調查委員會認定，陳慶士2006年至2014年間發表8篇論文中，共14項「偏離公認的圖像處理與圖表生成方式，且蓄意偽造數據」。委員會建議報告作者與共同作者及期刊合作，「立即撤回」8篇造假論文。

調查結果也促使OSU暫停陳慶士研發抗癌複合物相關研究。此前，校方在2017年6月中止陳慶士研發的抗癌藥物臨床試驗，但OSU說「病患安全從未遭損害」。

陳慶士於2001年加入OSU癌症研究工作，年薪逾20萬美元。在美研究期間，陳慶士共曾獲美國國家衛生研究院（NIH）挹注逾800萬美元（逾2.3億元新台幣）研究經費，且刊出近200篇研究論文。

而據調查，其中590萬美元用於涉論文造假相關研究。此外，已知美聯邦食品暨藥物管理局（FDA）等6機構和組織，曾引用或出版陳的研究論文。

陳擁有多項專利，最近一項在2017年3月取得。而曾獲陳研發抗癌劑專屬權的新澤西州生化製藥公司Arno Therapeutics，於去年底宣布將解散。該公司發言人表示，陳慶士論文造假問題，對該公司抗癌等藥物研發「無任何衝擊」，公司本身有另做各種臨床試驗。發言人澄清，解散公司是出於另一領域產品失利，與OSU任何研發無關。

請辭特聘研究員 中研院已核准

2016年初，關於陳論文造假指控已出現，OSU於2017年2月成立委員會正式展開調查。隨著調查進展，發現較原先指控更多問題。2017年9月完成最終調查報告寫道：「陳博士就某些案例指出，研究室人員並未留下研究室紀錄，僅個別人員每周進度報告，卻沒有對每天所做實驗逐日紀錄。」

OSU還另聘一家法律事務所，負責檢視該類案件處理過程。OSU表示，陳的案例「證據確鑿有力」，且研究者明白承認造假。

中研院表示，全案已由中研院倫理委員會調查中，陳已口頭請辭，中研院長廖俊智口頭核准；院方坦承，此為首度學倫案躍上國際媒體，但美方未連繫中研院，院方取得的調查報告為「二手資料」。

(中國時報)

公開道歉 被中醫大踢出團隊
中研院要查 將追回研究經費
解雇撤回論文 嚴懲陳慶士

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。