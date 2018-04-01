免簽國差點少一個 嚇死外交部

位於歐洲巴爾幹半島的馬其頓共和國，已正式延長台灣免簽證待遇，想去旅遊的民眾，未來一年可繼續享有帶本護照就出發的便利性。圖為馬其頓首都史高比耶的新地標凱旋門。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

位於歐洲巴爾幹半島的馬其頓共和國，給予我國免簽證待遇，原訂今天零時終止，外交部老早啟動談判，盼馬其頓延長我免簽證待遇，但對方態度消極，外交部心急如焚，就怕少一個免簽國家。所幸前天傍晚，外交部終於收到馬其頓通知，繼續給予我免簽1年，部內官員總算鬆一口氣，最後有驚無險延續馬其頓的免簽證待遇。

馬其頓2012年4月1日首度給予我國1年免簽證，並可在境內停留90天，儘管我方嘗試爭取永久性免簽，但也只隔年再次獲延長5年免簽證待遇，這次更只延長1年，效期至明年3月31日止。馬其頓也是目前唯一給予我國「限期」免簽證國家。

若被拒…憂引發後續效應

知情官員指出，早在3月底前，業務相關單位就向馬其頓當局傳遞訊息，希望再給我國免簽，「外交部不可能在到期前一刻才動作，但不知為何，對方反應很不積極。」尤其前1個禮拜，已有不少旅行社致電外交部詢問，「現在出團馬其頓到底需不需要辦簽證？」由於狀況未明，外交部一時間也很難給予肯定答案。

面對馬其頓消極態度，業務相關單位心急如焚，畢竟近年外交部常以「享167個國家地區免簽證、落地簽證、電子簽證」、「中華民國護照排名全球第32好用」作為宣導，一旦少1免簽國，怕引發後續效應，實在禁不起這樣的損失與風險。

外交部一度懷疑，馬其頓會否受到對岸壓力，尤其過去2年外交戰場上，聖多美普林西比及巴拿馬與我斷交，更迫我駐外館處更名。

陸施壓…官員不排除可能

知情官員表示，雖然檯面上沒看到大陸明顯施壓，但不能排除可能性；尤其台灣在馬其頓沒有設代表處，是由駐義大利代表處兼轄，聯絡管道不甚通暢，如果大陸真要搞小動作，我們也很難防範。我方能做的有限，只能持續發文給馬其頓「提醒」，說明我方的立場。

知情官員說，隨著免簽證待遇截止日期逼近，部內望穿秋水，總算在前天下班前，盼到馬其頓准予我延長免簽的好消息，所有人才鬆了一口氣，並在昨天即時更新網頁上的免簽證最新資訊。

(中國時報)

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