呂秀蓮轟洪耀福 帶衰民進黨

2018年04月01日 02:12 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨中央在台北市長一役始終不願推派人選，有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮昨天召開記者會，炮轟民進黨祕書長洪耀福是投降主義，更直批前陣子的黨內初選搞得黨內分崩離析，「他（洪耀福）不只不會帶兵，更是在帶衰民進黨。」

抨擊沒選過 不會帶兵

對此，洪耀福立刻重炮反擊，強調民進黨是務實主義，從來不是務虛主義，要不是這些務實主義，民進黨不會走到重返執政這一步。

呂秀蓮說，蔡英文主席身兼總統，可能忙於國務，導致黨務大權旁落，現在中央黨部那群人太過年輕，經驗不足，「祕書長自己有選舉過嗎？」

她指出，這次黨內初選，讓黨內同志互相廝殺變成仇敵，整個民進黨因為黨內初選現在狀況非常不好，黨中央有體會到嗎？黨現在分崩離析，誰要負責任？

呂秀蓮說，她跟姚文智宣布參選以來始終以禮相待，不願撕裂黨，結果黨部一天到晚唱衰，還說要支持柯P，「黨員聽到投降主義的言論要作何感想？」她強調，黨中央不提名人，民調當然不會高。

她說，當年許信良命令她回去桃園縣選縣長，3個月不到的時間準備，打倒執政20多年的國民黨；另外還有前台北縣長尤清、前南投縣長彭百顯都化不可能為可能，「如果不是我們這些開拓者，民進黨後來還能夠執政嗎？你（洪耀福）今天還做得上祕書長嗎？」

沒我們開拓 會輪到你？

呂秀蓮諷刺，很遺憾當今掌權的人，沒參與當時一步一腳印的奮鬥歷程，他們誤以為現在作為執政黨可以吃香喝辣，大權在握，已經偏離民進黨的黨德、黨魂，特別是對台北市選情不做真實瞭解，老是停留在1998年陳水扁跟馬英九競選市長失敗的陰影。

呂秀蓮強調，台北市早就不是當年的樣子，現在台北市真正藍的選民只有20到22％，綠的潛在支持者高達35％，但最大結構還是理性中立、超越黨派的市民，「現在都過多久了？不要停留在陳水扁失敗的陰影中。」

對呂的S批評，洪耀福回應，他自2008年後回到黨中央，民進黨可以重返執政，絕非投降、失敗主義，民進黨只是在不同階段，有些務實考量，民進黨是務實主義，從來不是務虛主義，要不是這些務實主義，民進黨不會走到重返執政這一步。

洪回擊務實 才能夠執政

黨內人士不以為然地說，呂秀蓮不要忘記，1997年桃園縣長補選，黨內一堆人反對呂秀蓮參選，許信良當黨主席說要全力挺呂，當時是黨務主管的洪耀福、翁章梁及蕭美琴等人，進駐桃園幾個月，賣力投入，最後高票當選開創政治高峰，這是歷史，呂秀蓮應該不會忘記。

(中國時報)