新聞透視－有理想沒權力 只是夢一場

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中國時報

呂秀蓮炮打民進黨中央為了勝選，失去理想，但她忽略了，民進黨當初若不是因為務實主義，如何能重返執政，政治不是請客吃飯，空有理想，沒有權力，理想就成為永遠無法實現的夢想。

民進黨的「黨魂」，如洪耀福所說，從來就是「務實主義，不是務虛主義」。

2014年北市長選舉時，民進黨選擇與柯文哲合作，果然終結國民黨在北市的執政。國民黨始終是民進黨最大的敵人，如果不讓國民黨在民進黨最好的時機輸到脫褲，民進黨哪來翻轉的機會。

選擇與柯文哲合作，就是民進黨「務實主義」最佳代表作，事實也驗證，民進黨的策略是成功的，因為北市雖是國民黨版圖較大的縣市，但在歷經上次選舉後，國民黨的強棒現在面對台北市選戰，還是面露怯戰。

呂秀蓮也抨擊黨中央，只想「贏贏贏」，而大罵洪耀福，無非是指桑罵槐，其實她想罵的是身兼黨主席的蔡英文。

身為黨主席，保住政權是最重要任務之一。民進黨現在北市長人選名單攤開來，參選人實力不強，是不爭的事實，若不尋求跨黨派合作，可能讓最大的敵人有可趁之機，一旦國民黨再度光復北市，民進黨可能要很久才能有翻身機會。

民進黨台北市長參選人不強，是一大困境，操盤者及領導者站在不同立場，當然會有考量，呂秀蓮也應該明白這個道理。

呂秀蓮大概忘記，當年推動「小學堂」，也是尋求跨黨合作，不斷尋求國民黨籍的立法院長王金平相挺，而王的賣力相挺，讓「小學堂」政策至今被人津津樂道，當時，她也知道藉由跨越藍綠合作達到目的的重要性。

政治是現實的，沒有了權力，政治人物就跟路人甲沒啥兩樣，理想更是紙上談兵。當年的理想或許很好，但理想也非永遠是崇高的，有時它會隨著物換星移而改變，從政者若為了自身利益，動不動就把黨魂、黨的理想掛在嘴邊，不與時俱進，一旦失去政權，就是黨的千古罪人。

(中國時報)

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