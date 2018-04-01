蔡說重話 對扁保外就醫非好事

「柯英會」議題延燒，且燒向陳水扁，蔡英文總統（右）昨天強調如果line的對話被爆料且政治化，恐怕對扁保外就醫非好事。圖為蔡英文總統帶媒體團參訪花蓮富興村鳳梨公園，在工作人員指導下摘鳳梨。 （中央社）

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中國時報
／花蓮報導

前總統陳水扁日前透過「新勇哥物語」爆料，台北市長柯文哲夫婦已和蔡英文總統在官邸談好2018要合作。對此，蔡英文昨天與媒體茶敘時表示，既然這是line的對話，就不需要無限上綱，由總統回答不適當，更政治化，「對陳前總統保外就醫，不是件好事。」

扁日前透過「新勇哥物語」，以第三人稱的方式對外表示，「就我的了解，蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。」消息一出，引發政壇譁然，因為這席話若是屬實，目前正積極爭取代表民進黨參選北市長的呂秀蓮、姚文智，恐怕已提前出局。

蔡英文昨日在花蓮推銷在地觀光時，被問到扁的這席爆料，她說，這種說法的來源，是來自陳前總統與朋友在line的對話，既然是line的對話，就不需要無限上綱，由總統回答不適當，更政治化，「對陳前總統保外就醫，不是件好事。」

不僅如此，針對有媒體報導指稱，蔡曾與獨派人士會面時，談到民進黨若在北市選戰自推人選，可能掉到第3名，甚至民調也有放入高雄市長陳菊、行政院長賴清德等人。對此，蔡英文並未多加證實或否認，僅回應「各位聽到有這個、那個，不盡完整、不盡精確」，現在看到的有些是片段，有些是不見完整精確的轉述。

總統強調，重點是希望台北市選戰布局的好，能夠有助整體2018年的大選，這是蠻具挑戰性過程。

總統也強調，很多人確實對她表達台北市這一局要怎麼布，各方意見，也一一聽取，選對會也針對各式各樣的布局方式做過評估。

總統也說，這些評估也有某種程度是跟不同黨的成員交換意見，這些都是在交換意見過程中，整個黨對這件事怎麼樣的決策，相信在整個黨充分討論後會做充分決定，現階段還是由選對會進行討論，把各種情勢討論後再建議黨內，最後再做決定。

(中國時報)

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