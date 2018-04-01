勇哥酸小英 關扁才有好處

2018年04月01日 02:12 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁接連爆料政壇祕辛，引來蔡英文總統說「這對保外就醫不是件好事」。扁聞訊後昨晚再度發布「新勇哥物語」，以第三人稱「勇哥」名義說，蔡英文曾親口向AIT前主席司徒文說「扁被關押對民進黨也有好處」；因此，蔡英文昨天談話的意思不就是說，「再把阿扁關押對民進黨才有好處!?」

扁目前礙於保外就醫身分，除被要求不得接受媒體訪問，在公開場合的談話也多所限制。為突破禁令，扁近期開始以「第三人稱」方式撰寫「新勇哥物語」，利用勇哥、勇弟一問一答的方式，對外揭露檯面下的不為人知的政壇訊息。

昨日，蔡英文在花蓮參訪時被問到「新勇哥物語」的話題時回稱，「對陳前總統保外就醫，不是件好事。」消息傳開，扁立刻透過「新勇哥物語」隔空回應。

扁透過勇哥表示，「你不知道總統在花蓮說重話了，說『新勇哥物語』談政治，對阿扁保外就醫不是一件好的事情」。

勇哥接著說，這讓他想到2009年9月10日，蔡主席親口向當時的美國AIT新任主席司徒文說：「扁被關押對民進黨也有好處」、「我們民進黨內線人曾告訴我們，陳如果獲釋，會走遍台灣動員支持者，來拉抬自己的政治實力」。

扁透過勇哥說，「所以總統在花蓮談話的意思不就是說，『新勇哥物語』對阿扁保外就醫沒有好處，再把阿扁關押對民進黨才有好處!?」

文中，扁還不時透過「勇哥」酸溜溜地說「總統英明！」甚至還透過「勇弟」名義說，「勇哥你怎麼怕成這樣？要不要去看精神科醫生？」整篇文章除了再度拋出祕辛，酸蔡意味更是濃厚。

(中國時報)