解雇撤回論文 嚴懲陳慶士

2018年04月01日 02:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

中研院生物化學研究所前所長、特聘研究員陳慶士，被揭發論文造假。圖為俄亥俄州哥倫布的癌症治療中心。（摘自GoogleMap網站）

國際高教爆出重大醜聞，中研院生化所前所長陳慶士驚爆學術論文數據造假。其實陳慶士任教的美國俄亥俄州立大學在2017年2月15日便已成立調查委員會，源由於2016年初一個匿名檢舉，稱該校的醫藥化學暨生藥學教授陳慶士論文造假，隨著校方調查愈多，發現潛在的問題就愈多，最後調查小組作成若干建議，包括醫藥化學系立刻停止聘雇、要求陳慶士撤回8篇期刊論文、要求陳慶士對有問題的論文提出更正等等。這也是目前台灣學者遭到的最嚴厲國際處分。

共同作者 未有不當之舉

俄亥俄州立大學長達75頁的報告指出，陳慶士發表於2006-2014年的8篇論文中有14處涉及造假（匿名指控稱2010-2014年有6篇論文造假），主要是偏離了處理圖像和圖表形成的公認做法，並刻意篡改數據。

此外，調查過程中還發現，在某些情況下，陳慶士的實驗室研究員沒有根據州法與聯邦法規定撰寫實驗室日誌記錄每日實驗，只有每周進度報告。

根據調查，陳慶士經常將數據問題歸咎於博士後研究員或實驗室其他工作人員，但調查結果證明，其中14篇研究出現造假與篡改的不當行為，陳慶士得負完全責任，至於和他合作的共同作者則未發現有任何蓄意、知情、魯莽作為等不當之舉。

證據確鑿 陳將負起全責

OSU調查報告也包含了溫柏格集團（Weinberg Group，藥規諮詢機構）對AR42（陳慶士研發的HDAC組織蛋白去乙醯酶抑制劑）的藥效評估報告，稱支持AR42藥效的研究證據中，發現其中4篇報告的若干數據「異常」。

由於造假的證據確鑿，OSU的3人調查小組最後做出3項建議：一，立刻停止聘雇陳慶士；二，陳慶士立即聯繫論文的共同作者與期刊公司，撤回2006年至2014年間發表的這8篇數據造假論文；三，立即聯繫論文的共同作者與期刊公司，對2004-2014年發表的3篇論文提出更正。

根據科睿唯安（Clarivate Analytics）的報告，8篇被要求撤回的論文共被引用超過300次。

OSU也暫時停止陳慶士之前主導的新藥臨床試驗，以免危及病患健康。報告指出，陳的一些不當行為（misconduct）可能會讓應用他研究的各種臨床試驗受到影響，並影響癌症患者。他篡改用於人體的化合物數據，是「極要不得的危險行為」。

(中國時報)