公開道歉 被中醫大踢出團隊

2018年04月01日 02:12 中國時報 林欣儀 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

遭美國俄亥俄州立大學查出涉及論文造假的中研院生化所前所長陳慶士，今年2月借調至中國醫藥大學擔任臨床醫學研究所客座教師，為澄清學校疑慮，他特別發出一封致教師會公開信，坦承論文確有「數據結果未按規定逐日紀錄」情況。校方則強調，將視中研院調查結果再做出後續處置。

陳慶士這封致教師會公開信，一開頭就對所有老師表達歉意，內容說明分為3點，首先就坦承：在國際期刊發表論文遭指控造假一事，經查證發現確有「數據結果未按規定逐日記錄」以致事後不利舉證，卻不察有誤，對此深感抱歉，也願為督導不周負起全部責任。

陳慶士並在信中強調，「此事為本人學術生涯中最大的危機」，為免對任職的台灣中央研究院有負面觀感與傷害，已於2017年主動請辭所長職務，相關學術研究也交由學術倫理諮詢委員會調查，「盼勿讓此事件傷害台灣學術聲譽」。

最後，陳慶士表示，他在美國發展多年，因見台灣醫界逐漸萌芽，興起返台貢獻的想法，未料還沒替台灣醫界做出重大發展，就爆發此事，將會深自反省、力求改進。

針對陳慶士在中國醫藥大學擔任特聘教授，並且參與獲得高教深耕計畫補助的中醫大新藥開發研究中心，教育部高教司長李彥儀表示，此事為真，中國醫藥大學也回覆教育部，教育部收到公文後，會轉呈給生醫領域召集人過目，評估該團隊與未來研究方向，中醫大校長李文華也表明，會請陳慶士離開團隊，教育部的立場也是如此。

中國醫藥大學則回應，陳慶士是今年2月才從中研院借調至學校任職，至今在校教學1個多月，學校對他的過去不清楚，目前主動權在中研院，校方將視中研院後續調查與處理情況，會確實了解後再做出進一步處置。

(中國時報)