研發抗癌藥物 年度創新者獎

2018年04月01日 02:12 中國時報 蔡致仁 、 倪浩倫 ／綜合報導 ／綜合報導

中研院前生化研究所所長陳慶士博士因涉嫌論文造假，已辭去在美國俄亥俄州立大學的職務。陳慶士在該校期間曾獲頒「年度創新者獎」，肯定他對研發癌症藥物的貢獻。

陳慶士於2001年獲俄亥俄州立大學藥學院聘為醫藥化學暨內科醫學教授，並於2010年獲該校頒發「年度創新者獎」（Innovator of the Year）。據該校研究辦公室網頁介紹，陳慶士是Lucius A. Wing癌症研究與治療特聘教授。他在癌症生物學和開發抗癌藥物的轉譯醫學，特別是研發新類別的抗癌化合物，達成「從實驗室到臨床」的成就。

網頁提及陳慶士開發癌症藥物獲得成功後，曾授權2種新抗癌藥物的專利技術予紐澤西州的Arno Therapeutics公司，並通過美國食品暨藥物管理局（FDA）審查，在俄州立大學的詹姆士癌症醫院（Arthur G. James Cancer Hospital）與Richard J. Solove綜合癌症研究中心展開臨床試驗。當時，陳慶士獲得11項美國專利，並有17項專利待審，同時擁有校內外逾200萬美元經費支援。

陳慶士也曾和成功大學共同研究發現，透過維生素E，能有效抑制小鼠身上的前列腺癌腫瘤生長，更在修飾、優化維生素E分子後，設計出抗腫瘤效力20倍的新藥，雖尚未進入人體臨床試驗，但被認看好具有新藥的潛力。 陳慶士當時指出，該研究目標是研發出「安全的、有正確劑量的藥品，讓大家能夠每天服用來達成預防癌症」；根據成大官網資料顯示，該研究發現有一種成份的維生素E，能抑制一種稱為AKT的酵素，達到有效抑制前列腺（攝護腺）癌細胞生長。

前台灣泌尿腫瘤醫學會理事長、林口長庚副院長馮思中說，隨著醫療進步，攝護腺癌已不算難纏的疾病，若能在早期的1、2期發現，5年存活率能超過8成，就算到了後期、轉移，5年存活率仍可達5~6成。

但馮思中強調，現階段治療攝護腺癌的主流方式「荷爾蒙療法」，包括近來問世的數款新藥以及研究的方向，都是以荷爾蒙療法為原理來進行；用維生素E來對抗攝護腺癌，已有不短時間的討論，但從過去到現在，尚沒有具亮點的研究發現，且小鼠的攝護腺，和人體的攝護腺有一定差異，推測暫無法成為治療主流。

(中國時報)