中研院要查 將追回研究經費

中研院生物化學研究所前所長、特聘研究員陳慶士，被揭發2006年到2014年發表的8篇論文造假。（摘自Ohio State University Medical Center網站）

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中國時報
／台北報導

中研院前生化研究所所長、美國俄亥俄州立大學教授陳慶士昨日傳出8篇論文造假。中研院昨日對外發布聲明，強調陳已口頭請辭獲准，網頁也將他的個人資料與照片撤下，院方也啟動倫理委員會調查，最嚴重的處理方式就是解聘，並追回研究經費。至於在中研院所獲得的研究經費，中研院則尚在清查中。

陳慶士向科技部申請計畫，計有2件。科技部表示，其中之一在105年度核定的多年期計畫，且尚在執行中，經費為1110萬元；另1件則是在103年度核定，現已執行完畢的計畫，經費為2600萬元，針對陳涉及論文抄襲，科技部將依學術倫理案件處理及審議要點的作業程序，啟動調查。

根據中研院生物化學研究所官網顯示，陳慶士2001年獲聘為美國俄亥俄州立大學醫藥化學暨內科醫學教授，並且在抗癌藥物的研發上，表現非常傑出，美國權威學術期刊《科學》（Sciencemag）也指出，陳曾發表200多份相關研究論文，並擁有多項專利，還從美國衛生研究單位獲得800萬美金（約新台幣2.3億元）的獎金。

《科學》雜誌指出，2016年陳慶士的論文便疑似涉嫌造假，美國俄亥俄州立大學獲報後，便隨即展開調查後發現，陳帶領的研究團隊有重大疏失，問題在於「研究人員未按規定逐日記錄實驗結果，而僅以每周進度報告取代」，即研究數據恐造假。

在被爆出論文造假消息後，陳慶士在去年8月便辭去中研院生化研究所所長職務，同年9月也辭掉美國俄亥俄州大學教授一職，但他目前為中國醫藥大學特聘講座教授。

中研院雖在去年年底啟動學倫案，但資料目前都在美國俄亥俄州立大學，中研院獲得的70多頁調查報告，即為《科學》期刊連結到美國俄亥俄州立大學的資料，為二手資訊，但主要是陳的聘任在美國，因此需要等美方調查報告出爐。

(中國時報)

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