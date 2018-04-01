學術倫理開課 加強科研誠信

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中國時報
／台北報導

最高學術研究機構中研院，傳出前生化研究所所長陳慶士涉及論文造假，於國內高教及學術研究領域，砸下震撼彈；多所大學研發長表示，顯示過去台灣對於學術倫理的重視並不夠，管理並不嚴謹，現在不少大學已在校內開設學術倫理課程，像是中正大學要求研究人員都要上學倫課，台北科技大學則是申請科技部專案的師生，需先完成6小時的學倫教育課程訓練。

中正大學研發長黃士銘坦言，近年來多次大學與研究單位傳出論文造假案，但也讓各界對學倫逐漸重視，由清華大學、交通大學、陽明大學及中央大學組成的台灣聯合大學系統，去年2月底便在香港舉行亞太地區研究誠信網絡會議，今年2月則在台北舉行，強調科研誠信，連教育部與科技部都很重視。

黃士銘說，各所大學推廣學術倫理方式有所不同，中正大學則是要求研究人員都要參加學術倫理課程，並且校內也設有人類研究倫理中心，目的即在於推廣，尊重研究對象的尊嚴，並保障其權益，已規畫、審查及稽核相關研究的倫理事宜，為的就是希望能將學倫加以推廣成普世價值。

北科大研發長蘇昭瑾則說，北科大在去年12月起，便要求校內師生若首度申請科技部計畫，應於申請研究計畫前3年內，完成至少6小時的學術倫理教育課程訓練，並且可線上修課，為的就是加強與維持學倫與研究誠信。北科大未來也將成立學術倫理研究辦公室，但相關人士邀約與組織都在規畫中，希望能盡快推動與成立。

(中國時報)

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