教廷將與陸建交訊息頻傳 總統語氣不樂觀 盼冷靜以對

2018年04月01日 02:12 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 ／花蓮、台北報導 ／花蓮、台北報導

大陸與教廷建交訊息頻傳，蔡英文總統昨天被媒體問到陸梵之間的關係是否會影響台灣？總統回應語氣並不樂觀，她表示，「我們應該冷靜以對，我們也不能自亂陣腳，無論怎麼發展，政府都會以保護台灣的利益來處理這件事情。」民進黨前立委林濁水也憂心地說，梵蒂岡與北京若能處理好宗教問題，那麼，與我斷交就會是必然的。

政府會保護台灣利益

總統強調，「這個事情我想外界都很關心」，這段時間以來也有相當的報導。她能說的就是，我們的國安團隊，包括駐外機構都有全程掌握、掌握情資，這些都在掌握範圍，也有跟各方溝通，重要的是我們應該冷靜以對，我們也不能自亂陣腳，無論怎麼發展，政府都會以保護台灣的利益來處理這件事情」。

對於蔡英文表示，國安團隊和駐外機構都有掌握陸梵關係的發展，民進黨前立委林濁水表示，梵蒂岡的問題不是國安團隊能夠處理，因為這是宗教問題，國安團隊沒有著力點。因此，陸梵能不能建交，跟國安團隊能力強不強無關。

國安團隊有掌握情資

林濁水說，台灣退出聯合國後，與大國斷交是必然的，現在與我有邦交的南太平洋國家，其實是北京故意「擺在那裡」，刻意維持兩岸之間「有你無我、有我無你」的內戰關係，並不是過去哪位總統特別厲害、特別有能力。

林濁水表示，梵蒂岡純粹是宗教問題，如果梵蒂岡與北京之間能處理好宗教問題，那麼，與我斷交是必然的。中國大陸作為亞洲強權，當然會希望能跟梵蒂岡維持文化精神上的意義，如果處心積慮卻不能成功，其實跟我們的國安團隊強不強一點關係都沒有，因為得回歸到宗教問題能不能解決來思考。

(中國時報)