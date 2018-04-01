吳釗燮坦承 恐無法參加WHA

2018年04月01日 02:12 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮（本報資料照片）

我國今年參與世界衛生組織大會（WHA），恐怕又將落空！外交部長吳釗燮前天率外交部官員向民進黨立委報告今年的WHA推案策略，據轉述，行政部門坦承今年拿到邀請函的希望不大，但會透過多元管道，積極向國際社會發聲。

吳釗燮前天親自出席立法院民進黨團外交委員會政策小組會議，與會的還有外交部國際組織司司長徐佩勇等人。綠委邱志偉說，行政部門很早就研判收到邀請函機率極低，因此這次WHA推案的重要策略，就是透過多元管道，積極向國際社會發聲。他表示，我方盼能爭取美日等友我國家出面仗義執言，尋求支持的對象不限於邦交國家。

綠委羅致政則表示，由於今年參與情況不樂觀，外交部朝向在大會中提案、致函WHO祕書長等方向進行，但目前仍未做出最終定案。

其實，行政部門日前才坦承，從去年至今，大陸阻止我參與國際組織力度持續加大，不僅我與WHO祕書處人員見面得不期而遇，友我國家高層當面向WHO幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）接洽也被以「一中原則」等理由回絕。最讓行政部門擔憂的是，若連續2年台灣都無法受邀，這對台灣之後要參加WHA非常不利。

儘管情況相當不樂觀，今年恐怕仍無法獲得WHA邀請函，衛福部長陳時中仍將率團赴日內瓦，與友邦及理念相近國家舉行場外的雙邊會談。

多數綠委則認為，今年的組織能量相較過去強大許多，尤其是外交部準備的網路宣傳影片，向國際社會清楚表達台灣被排除在WHA之外的不公平待遇。

(中國時報)