林濁水批國安團隊 差到極點

2018年04月01日 02:12 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

近期台灣面臨多項兩岸外交的重大挑戰，民進黨前立委林濁水表示，針對大陸國台辦提出31項惠台措施、美國總統川普宣布對鋼、鋁課徵懲罰性關稅等國安事件，我國安團隊動作「慢半拍」，緊急會議開在「不緊急」的時刻，國安團隊能力「差到不可思議」。

林濁水指出，這兩個衝擊是陸美和兩岸關係長期緊張的進一步惡化，並不是孤立、突發事件，且目前看不出緩和跡象；因此，台灣不能沒有面對緊張持續升級的打算，畢竟台灣的國安被推進遠比過去嚴峻的「非常態情境」，所以這也是蔡英文在3月21日召開國安會議的基礎。

但林濁水說，惠台31項措施早在2月28日就宣布，行政院至少在3月2日前就已經成立專案因應小組，3月13日的跨部會會議完成因應方案，16日就公布了，1個星期後的國安會議，除非是對行政院的方案非常不滿意，否則這緊急會議就開得有點「無厘頭」。

他說，如果21日開會是為了因應美國川普的貿易懲罰方案，縱然知道方案22日就要公布，但在具體內容還不明確的21日召開緊急會議，能有什麼犀利的因應態度嗎？

林濁水指出，面對可能對台造成衝擊的事件，總統和國安會沒有在第一時間反應，而是由以往作為被動角色的行政院開會討論因應對策，等到行政院開完會，總統才在「不緊急的時候開緊急會議」，且會議也沒有結論。雖然因應措施的內容還過得去，但程序上是有問題。

林濁水批評，國安團隊的能力實在是「差到極點」，無論是飛彈誤射事件顯示軍紀渙散、南海護漁立場反覆、陸戰隊虐狗事件、甚至是認為馬英九到香港有洩密的國安問題等，處理起來總是烏龍層出不窮。他說，面對嚴峻的國際和兩岸情勢，國安會又大張旗鼓地開了個烏龍會，「國安體系就居然一直是整個不怎麼強的行政體系中最弱的一環了。」

(中國時報)