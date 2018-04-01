新聞透視》免簽「被降等」 外交亮黃燈

2018年04月01日 02:12 中國時報 楊孟立

馬其頓延續我免簽待遇，遲至最後一刻才塵埃落定，箇中有多少拉鋸，第一線外交人員有多少個日子引頸期盼好消息傳來，外人難以得知，所幸，最後還是得到了好的結果。

外交人員事求謹慎，任何工作計畫都要經再三沙盤推演，要說一時疏忽，沒注意到馬其頓免簽證優惠即將到期，實在很難說服人。中間到底發生了什麼事？是不是有外力介入？如果真的是大陸打壓因素，外交部更應該說清楚講明白。

有一點仍值得注意觀察，馬其頓在第一次給予我免簽證待遇之後，到了免簽截止日之前，是一口氣再延長5年期限；這一次，卻只是意思性的延長1年，不免讓人聯想「被降等」。至於明年之後，還有沒有機會再次獲得馬其頓免簽？就目前險峻的國際局勢來看，恐怕也沒有人說得準。

不可諱言，馬其頓是國人眼中冷門旅遊地點，免簽證待遇有沒有延續，對於國人而言感受或許不大，只有政府部門才會放在心上。然而，國人愛去的東南亞地區，目前仍只有新加坡、馬來西亞、印尼三國給予我免簽證；而我國已經給予泰國、菲律賓免簽證試辦到今年7月31日止，對方卻未給予我同等善意的回應。

其實，以台灣跟東南亞諸國在經貿、文化上的密切交流，互相給予免簽證優待實屬正常，更何況蔡政府強調「新南向政策」，自然是在這一塊著力甚深。外交講究平等互惠，何以我方都釋出了最大善意，卻還是盼不到泰國與菲律賓的免簽？

即使外交部不講，明眼人也知道，泰國、菲律賓不肯給我免簽，八成與大陸脫不了關係，畢竟大陸在東南亞影響力日益增大，由大陸主導的一帶一路、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），在該區域可以說是呼風喚雨。東協諸國要對我示好，或多或少還是要參考大陸的臉色，台灣與大陸關係不好，其他國家也很難做人。

(中國時報)