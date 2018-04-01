遲來的延簽 外交部欠警覺 兩岸緊繃 核發免簽多顧忌

曾任駐歐盟代表的退休外交官沈呂巡（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

盼了許久的馬其頓免簽證待遇，終在最後關頭確定延續，外交人員總算放下心中大石頭。曾任駐歐盟代表的退休外交官沈呂巡說，當年他將免簽視為天大的事情，盯下面的人盯得很緊，這一次雖然有驚無險延續了馬其頓免簽證，未來外交部仍需提高警覺性。

沈呂巡表示，台灣人喜歡去歐美國家，當初他還在外交部服務的時候，就致力要將所有歐美國家免簽證都拿到手，而且還要包含海外屬地。法國免簽到手之後，就要連法屬大溪地也提出要求；英國免簽到手之後，也進一步要求英屬直布羅陀海峽免簽。

沈呂巡認為，馬其頓免簽驚險到手，有沒有大陸因素還很難講，「不過，如果大陸出手的話，馬其頓可能根本就不會再給我們免簽了，現在還肯延續對我免簽，總算是不錯的結果。」這件事恐怕還是外交部警覺性不夠，若上層不重視，下面的人忘掉馬其頓這個小國家，也不是不可能。

沈呂巡補充說，簽證優惠包含了免簽證、落地簽證、電子簽證，有些優惠還會附帶一些條件，這也是有可能變成大陸未來施壓的標的，透過各種手段，去限縮其他國家給予台灣的簽證優惠。

沈呂巡強調，馬政府時代台灣獲得的免簽證數量能突飛猛進，多半也是因為當時的兩岸關係不錯，其他國家不用顧忌，自然大方給予我們免簽。

前外長程建人則指出，馬其頓與台灣曾經短暫建交過，維持約2年的邦交，但一直以來關係並不是太好，後來又轉向投奔大陸。程建人認為，這一次馬其頓的免簽會拖得這麼久，如果說有大陸因素干擾，也不是不可能。

(中國時報)

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