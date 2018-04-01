230露營場 蓋在地質敏感區

2018年04月01日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

觀光局公布第二波露營區非法名單，圖為苗栗縣大湖新開老官道休閒農場露營區。（陳慶居翻攝自網頁）

全台每年有超過200萬人瘋露營，交通部觀光局盤點全台露營區，昨日公布第二波合法與非法名單，調查的897家業者中，明確不合法70家，不少高人氣露營區都在違法名單內，包括屏東紅柴水鄉、石牛溪、穎達生態、苗栗老官道及宜蘭睡海邊等，另苗栗泰安、新竹尖石有眾多高人氣露營地，都處於地質敏感區。

根據觀光局資料，全台位在地質敏感區的露營區有230家，第一名新竹地區就佔了81家，苗栗以62家居次，南投則以30家居第三。觀光局技術組長黃勢芳表示，位在地質敏感區沒有合法不合法問題，用意只是提醒消費者，在這些地方露營有風險。

70家違法 赫見知名景點

觀光局一月公布第一波合法露營區名單，但只佔全台露營區比率的5％，引起外界擔憂95％都是違法，也讓業者相當不滿。此次共調查897家露營區，合法有455家，明確違法則有70家，另有230家露營區位地質敏感區，142家暫無法確認是否違反相關規定。

黃勢芳指出，70家違法業者，分別違反國家公園法、森林法、休閒農業輔導管理辦法、佔用國有土地，後續還有1257家露營區，因位在農牧或林業用地，涉及農地農用問題，這些露營區將列為第3波公布露營場資訊。

第3波 追查農牧林用地

水保局指出，此次用衛星影像比對3年內有變異的露營區，清查出有29家可能有開發行為，疑似違規，經過縣市政府到現場調查後，確認21家因開挖整地卻未申請水土保持計畫等，違反《水土保持法》，依規定縣府可罰6~30萬元，目前已經確定開罰18家，金額共153萬元。

此外，有些露營場所向林務局承租造林地，卻違規做為露營區使用，林務局長林政管理組長黃麗萍表示，經過調查有7筆土地是違規使用，已告知承租人3月底前全數要恢復原狀，拆除露營設施，今日起就會派人到現場查看，若未恢復原狀，就會收回土地。

消基會董事長游開雄指出，業者經營露營場，必須提供安全的消費環境，如果有違法行為，恐涉及安危，即便消費者已經消費完成了，仍可主張違法部分依比例退費，倘若是預約尚未消費，則應可取消合約。

預約3個月 玩家照樣去

陳姓露營愛好者指出，苗栗泰安那邊幾乎都是知名的露營區，熱門的甚至要提前3個月預約；坦言自己下周就要去某家被列為地質敏感區的露營區，但「都提前2個月訂了，不會因為公布名單就不去」，喜歡露營的人也心知肚明，很多營區是違法的，玩家懂得保護自己。

(中國時報)