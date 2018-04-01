未立專法 縣市為難、業者不服

2018年04月01日 04:10 中國時報 謝佳潾 、邱立雅、 陳慶居 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

全台違法露營區第二波名單出爐，新竹及苗栗有諸多營地位於地質敏感區，新竹縣原民處長曾効表示，全縣約有300家露營區，台灣沒有露營管理專法，針對違法業者，只能就違反水保、區域計畫等法令部分，分送給農業處、地政處、工務處等分層去處理，希望中央成立專法，統一規範。

「請政府拿出魄力！」新竹尖石新樂村長朱元章說，村裡有30多個營地，露營區議題炒這麼久，仍然未能有專法好讓業者心服口服並有所依循，每次遇到名單公布，好像整個新竹縣營區都違規一樣，「一直被抹黑」，更害怕哪天突然收到一紙公文就被勒令停業。

此次被列入違法名單的苗栗縣大湖鄉新開村的老官道休閒農場露營區，營運約10年，知名度頗高人氣也夯，此次被點名違反《森林法及休閒農業輔導管理辦法》，江姓業者表示，如依相關規定須有60％面積用於農業生產，門檻實在太高，且會破壞草坪完整景觀，這部分恐怕是業者普遍的難題。

苗栗縣政府文化觀光局與農業處則表示，老官道休閒農場設露營區農業生產面積，目前業者正提出變更申請，由縣府審核中，縣府會督促業者合法營運。

至於違反《國家公園法》的27家露營區中，墾丁國家公園境內就占25家，屏縣府觀傳處指出，露營區類別多，涉及管理單位、法規也雜，會先了解名單內業者為什麼無法正式取得營業登記，再予以輔導合法化，百姓賺錢不易，將以輔導為優先考量，若真的徹底違法，屆時再強制處分。

墾管處長劉培東表示，下周專案檢討會議中，會先全面評估有無輔導合法化的可能性，露營是正向活動，目前大家對露營區最大的詬病是土地濫墾，就墾丁地區而言，並未出現這樣的現象。

(中國時報)