育兒門檻8萬元 長輩奧援最補

1111人力銀行昨日舉行「上班族教養育兒壓力調查」指出，上班族自評家庭每月總平均收入要達到8萬194元才養得起1個小孩。圖為出席記者會的全職媽媽。（中央社）

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中國時報
／台北報導

台灣出生率僅1.17%，少子化已成國安危機!1111人力銀行昨公布「上班族教養育兒壓力調查」顯示，上班族自評家庭每月總平均收入要達到8萬194元才養得起1個小孩，不過，受訪上班族每月家庭總收入僅7萬1987元，兩者之間相差8207元，難怪76%上班族認為，台灣要解決生育率過低的問題，首要條件就是提高薪資水準。

阿公阿嬤幫忙 減輕重擔

由於家庭實際收入，與期待育兒所需收入有很大落差，1111人力銀行副總經理何啟聖表示，填補落差的資源正是來自長輩的「奧援」，因為近6成的上班族表示，在育兒的過程中，曾接受長輩出錢、出力，長輩的奧援堪稱是上班族家庭事業兩頭燒的「神救援」。

何啟聖進一步指出，曾經自豪是最嚴格虎媽的藝人狄鶯，現在正著急赴美營救兒子，顯現教養育兒的壓力成父母肩上的重擔；現在父母除了籌備子女教養費用外，何啟聖表示，因為經濟壓力、父母只好拉長工時，導致沒有足夠時間陪伴小孩，也延伸無人接送小孩等問題，是目前父母最煩惱的事情；其次，近年來浮現的校園霸凌、治安議題等，也讓父母憂心忡忡。

經濟霸凌治安 都是煩惱

外表年輕、31歲的娃娃已育有3名子女，最大6歲、最小2歲，由於高中學歷、加上職場普遍低薪，娃娃生完第一胎後就辭去工作、在家帶小孩，目前一家5口經濟來源，完全仰賴擔任鐵工師傅的先生，月收入約6萬元。

娃娃說，若3名小孩送保母照顧，至少月花5萬元，經濟開源有限下，自己帶反而最省錢，3個小孩都是全母奶後銜接副食品，不僅少了保母費的壓力，也省下龐大的奶粉花費，但扣除保險、公幼學費、尿布以及生活費後，收支幾乎打平

，根本無法存錢

；但她現在最

煩惱的不是存

錢問題，而是

大環境充斥危

險，憂心孩子

上學被霸凌、

教育體制亂等，

都不是家長自身能

處理的。

(中國時報)

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