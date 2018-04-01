全球獨家開市 台股匯雙漲

台灣股市昨天成為全球唯一交易市場，終場上漲13.27點，小紅收市。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台灣股、匯市昨（3月31日）因調假補班，在全球獨家開市，股匯雙漲但交投清淡。台股終場上漲13.27點以10,919.49點做收，成交值萎縮為765.84億元，但季線連四紅，為季底作帳完美收場；新台幣兌美元交易量和匯價都平靜無波，收盤價報29.12與前一日幾乎持平，交易量僅2.7億美元。

台股昨日狹福震盪，上下僅40餘點，三大法人幾乎處在「休假」狀態，合計僅小幅賣超3.79億元。法人指出，台股周六獨自開市，因為缺少國際股市干擾，轉由政策面加持的風電及生技族群擔綱；但權值股台積電、台塑四寶及金融股皆在平盤上下游走，指數終場上漲13.27點，周線、月線都收紅，其中季線更是連七紅，首季台股上漲276點。

匯市方面，昨天適逢月底也是第一季底，終場小升0.045元以29.12兌一美元收盤。回顧3月間新台幣匯率走勢，3月均價為29.215，單月升值0.93角；綜合第一季（1～3月）台幣兌美元則升值了1.76％。

元大寶美綜經院最新估測2018年台幣匯率均價，約在29.1上下，院長梁國源認為，央行目前對台幣的態度偏向「放手自由市場決定」，實際上美元指數震盪走低已臨近轉折點，新台幣名目有效匯率指數接近36個月移動平均線，兩者呈現中性拉距，台幣繼續衝刺升值的力道已出現轉弱的空間。

(中國時報)

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